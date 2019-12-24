Família morta em acidente na BR 101 no ES voltava de compras de Natal

Guilherme Pinheiro Ribeiro, Amanda Pinheiro Ribeiro e Saiury Christien Pinheiro morreram em acidente em Linhares Crédito: Facebook Saiury Christien

Os planos de passar o Natal em família foram interrompidos por um grave acidente. A colisão frontal ocorrida na noite desta segunda-feira (23), no quilômetro 130 da BR 101 Norte, em Linhares, matou três pessoas da mesma família. Segundo informações de parentes que estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares na manhã desta terça-feira (24), Saiury Christien Pinheiro e os filhos, Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9 anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de 15 anos, são os nomes das vítimas que morreram, e que estavam no Ford Ka.

No veículo ainda estava o contador e funcionário público do Ifes de São Mateus, Amadeu Ribeiro da Silva, que sobreviveu ao impacto, porém encontra-se em estado grave e internado no Hospital Rio Doce, no mesmo município. Ele é marido de Saiury e pai de Amanda e Guilherme.

A família morava em São Mateus e havia ido para Linhares comprar presentes natalinos. Quando os quatro retornavam para casa, já quase no limite com Sooretama, o carro deles foi atingido por um Honda Fit, dirigido pelo contador Luiz Fernando Nogueira Calmon, de 59 anos, que retornava de Conceição da Barra, onde tinha ido resolver assuntos relacionados ao trabalho. A forte colisão ainda deixou um motociclista ferido, que seguia logo atrás do Ford Ka. Um terceiro veículo, um Voyage, também se envolveu na batida, mas os ocupantes não se feriram.

O contador Luiz Fernando Nogueira Calmon morreu em acidente em Linhares Crédito: Facebook Luiz Fernando Nogueira Calmon

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 20h50, o Honda Fit que seguia no sentido São MateusLinhares invadiu a contramão para realizar uma ultrapassagem e acabou batendo frontalmente no Ford Ka onde estava a família, que retornava para São Mateus após realizar compras natalinas. Com o impacto, mãe e casal de filhos morreram no local. Já o pai foi socorrido com muitos ferimentos e encaminhado em estado grave ao hospital. O condutor do Honda Fit, que, segundo a PRF provocou o acidente, também morreu na hora.

Acidente na BR 101, em Linhares: Honda Fit invadiu a contramão e bateu frontalmente no Ford Ka Crédito: TV Gazeta

A batida interditou a BR 101 Norte por horas nos dois sentidos. O fluxo foi liberado já na madrugada desta terça-feira (24), por volta de 0h15. No local onde ocorreu o acidente, placas indicam que a velocidade máxima permitida é de 80 km/h, apresenta faixa contínua e ultrapassagens são proibidas.

A Polícia Rodoviária Federal reitera o pedido de respeito às leis de trânsito e à sinalização presente nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Com o aumento do fluxo em feriados prolongados, como no Natal, as ultrapassagens ficam mais difíceis por conta da elevação do número de veículos trafegando ao mesmo tempo.

Os agentes da PRF estão atuando em escala especial e já estão fazendo uso dos oito radares móveis que o órgão dispõe para fiscalizar e flagrar motoristas que desrespeitam os limites de velocidade permitida para os trechos.

Os sepultamentos de Saiury Christien Pinheiro e dos filhos, Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9 anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de 15 anos, serão realizados nesta quarta-feira (25), em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra.

Já o enterro do contador Luiz Fernando Nogueira Calmon, que estava no Honda City, será realizado nesta terça-feira (24), em Linhares.

IFES SE MANIFESTA

O sobrevivente Amadeu Ribeiro da Silva é contador e funcionário público do Ifes de São Mateus há oito anos. Ele já atuou também nos campi Cachoeiro de Itapemirim e Barra de São Francisco. Em nota, a instituição lamentou o ocorrido e disse que toda a comunidade interna está consternada com o acidente.