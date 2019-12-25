Acidente com carreta interdita a BR 262, em Ibatiba

Carreta com óleo tombou na BR 262 em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma carreta tombou após o motorista perder o controle do veículo no quilômetro 144 da BR 262, em Ibatiba . A carroceria do veículo atingiu ainda a lateral de um carro de passeio, onde viajavam três pessoas da mesma família. Ninguém ficou gravemente ferido. O trânsito no local chegou a ser totalmente interditado, mas atualmente flui no sistema pare e siga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um vazamento de óleo do tanque da carreta e bombeiros foram ao local para contenção e limpeza da pista. Ainda não há confirmação de liberação total da via, uma vez que a polícia aguardava o transbordo da carga para retirar a carreta. O Gol foi rebocado do local durante a tarde.

Acidente em Ibatiba

O motorista do Gol, Luciano Ferrari, seguia de Vila Betânia, em Viana, para Irupi, na região do Caparaó, para visitar parentes. Ele contou que a carreta seguia no sentido contrário e perdeu o controle.

Havia uns três carros na frente da carreta no sentido contrário. Ele tentou desviar e freou, mas não conseguiu segurar a carreta. Eu dei sorte porque vi e acelerei. Vim para o acostamento e o baú pegou na lateral do meu carro, contou o motorista após a batida.

No carro estavam ele, a esposa e a filha de 5 anos. Foi Deus que me fez acelerar para sair de frente da carreta. O carro não tem problema, mas minha família está bem, contou o motorista emocionado.