Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Acidente com carreta interdita a BR 262, em Ibatiba

Ainda de acordo com a PRF, houve um vazamento de óleo do tanque da carreta e bombeiros foram ao local para contenção e limpeza da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 13:49

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 13:49

Carreta com óleo tombou  na BR 262 em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma carreta tombou após o motorista perder o controle do veículo no quilômetro 144 da BR 262, em Ibatiba. A carroceria do veículo atingiu ainda a lateral de um carro de passeio, onde viajavam três pessoas da mesma família. Ninguém ficou gravemente ferido. O trânsito no local chegou a ser totalmente interditado, mas atualmente flui no sistema pare e siga. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um vazamento de óleo do tanque da carreta e bombeiros foram ao local para contenção e limpeza da pista. Ainda não há confirmação de liberação total da via, uma vez que a polícia aguardava o transbordo da carga para retirar a carreta. O Gol foi rebocado do local durante a tarde. 

Veja Também

Clima de medo: missa de Natal é cancelada na Ilha do Príncipe

Jovens mortos no meio da rua em Vila Velha eram primos

Acidente em Ibatiba

O motorista do Gol, Luciano Ferrari, seguia de Vila Betânia, em Viana,  para Irupi, na região do Caparaó, para visitar parentes. Ele contou que a carreta seguia no sentido contrário e perdeu o controle.
Havia uns três carros na frente da carreta no sentido contrário. Ele tentou desviar e freou, mas não conseguiu segurar a carreta. Eu dei sorte porque vi e acelerei. Vim para o acostamento e o baú pegou na lateral do meu carro, contou o motorista após a batida.
No carro estavam ele, a esposa e a filha de 5 anos. Foi Deus que me fez acelerar para sair de frente da carreta. O carro não tem problema, mas minha família está bem, contou o motorista emocionado.
Todos os ocupantes do carro e o motorista do caminhão receberam atendimento do Corpo de Bombeiros. Eles sofreram apenas escoriações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados