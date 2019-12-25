Acidente com carreta interdita a BR 262, em Ibatiba

Uma carreta tombou após o motorista perder o controle do veículo no quilômetro 144 da BR 262, em Ibatiba. A carroceria do veículo atingiu ainda a lateral de um carro de passeio, onde viajavam três pessoas da mesma família. Ninguém ficou gravemente ferido. O trânsito no local chegou a ser totalmente interditado, mas atualmente flui no sistema pare e siga.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um vazamento de óleo do tanque da carreta e bombeiros foram ao local para contenção e limpeza da pista. Ainda não há confirmação de liberação total da via, uma vez que a polícia aguardava o transbordo da carga para retirar a carreta. O Gol foi rebocado do local durante a tarde.
Acidente em Ibatiba
O motorista do Gol, Luciano Ferrari, seguia de Vila Betânia, em Viana, para Irupi, na região do Caparaó, para visitar parentes. Ele contou que a carreta seguia no sentido contrário e perdeu o controle.
Havia uns três carros na frente da carreta no sentido contrário. Ele tentou desviar e freou, mas não conseguiu segurar a carreta. Eu dei sorte porque vi e acelerei. Vim para o acostamento e o baú pegou na lateral do meu carro, contou o motorista após a batida.
No carro estavam ele, a esposa e a filha de 5 anos. Foi Deus que me fez acelerar para sair de frente da carreta. O carro não tem problema, mas minha família está bem, contou o motorista emocionado.
Todos os ocupantes do carro e o motorista do caminhão receberam atendimento do Corpo de Bombeiros. Eles sofreram apenas escoriações.