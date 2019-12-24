Jovens mortos no meio da rua em Vila Velha eram primos

Os dois jovens mortos nesta terça-feira (24), em um tiroteio no meio da rua em Dom João Batista, Vila Velha, eram primos. Allan Fernandes Nunes dos Santos, de 25 anos, morreu na hora e Edgar Nunes Oliveira, de 16, chegou a ser levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Os parentes disseram que o crime foi por volta das 11h. Os primos estavam sentados na porta da casa de um deles, com outras pessoas, quando dois homens chegaram armados e atiraram.
As outras pessoas correram, mas os dois levaram vários tiros. No fim da tarde, as famílias dos jovens estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para liberar os corpos.
No bairro, ninguém comentou com a reportagem sobre a possível motivação do crime.
A Polícia Militar enviou uma nota dizendo que faz a sua parte por meio do policiamento ostensivo, com operações e patrulhamento preventivo dia e noite na Grande Vitória. Ressaltou ainda que a redução na violência cabe também a diversos órgãos envolvidos na segurança pública.
Com informações da TV Gazeta