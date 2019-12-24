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Violência

Jovens mortos no meio da rua em Vila Velha eram primos

Allan Fernandes Nunes dos Santos, 25 anos, morreu na hora e Edgar Nunes Oliveira, de 16, chegou a ser levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 20:50

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 20:50

Tiroteio aconteceu no bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os dois jovens mortos nesta terça-feira (24), em um tiroteio no meio da rua em Dom João Batista, Vila Velha, eram primos. Allan Fernandes Nunes dos Santos, de 25 anos, morreu na hora e Edgar Nunes Oliveira, de 16, chegou a ser levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Os parentes disseram que o crime foi por volta das 11h. Os primos estavam sentados na porta da casa de um deles, com outras pessoas, quando dois homens chegaram armados e atiraram.
As outras pessoas correram, mas os dois levaram vários tiros. No fim da tarde, as famílias dos jovens estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para liberar os corpos.

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No bairro, ninguém comentou com a reportagem sobre a possível motivação do crime.
A Polícia Militar enviou uma nota dizendo que faz a sua parte por meio do policiamento ostensivo, com operações e patrulhamento preventivo dia e noite na Grande Vitória. Ressaltou ainda que a redução na violência cabe também a diversos órgãos envolvidos na segurança pública.
Com informações da TV Gazeta

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