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Barramares

Jovem é morto na frente do pai enquanto trabalhava em Vila Velha

Humberto Sebastião Júnior, 24 anos, foi atingido por vários tiros e morreu. O crime aconteceu no bairro Barramares nesta quinta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 14:08

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 14:08

Jovem de 24 anos é morto enquanto trabalhava em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta quinta-feira (19). Humberto Sebastião Júnior estava com o pai e outros dois funcionários do ferro velho da família. Humberto dirigia o caminhão e ajudava o pai no ferro velho. Um homem armado chegou até o local quando os quatro estavam enchendo um caminhão.

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No momento dos disparos, o pai de Humberto tinha entrado dentro do ferro velho. O suspeito fugiu e o pai da vítima voltou para ver o que tinha acontecido. Humberto chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu. O pai de Humberto contou que o filho passou quatro anos preso, mas saiu da cadeia há pouco mais de um ano. 
Ele disse ainda que depois do tempo preso o filho virou trabalhador. Irmãos de Humberto estiveram no Departamento de Homicídios pra liberar o corpo, mas não quiseram falar com a imprensa. Segundo a secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), Humberto ficou preso entre junho de 2015 e outubro de 2019. 
Jovem de 24 anos é morto enquanto trabalhava em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A polícia disse que o crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Até o momento, não se sabem quem, nem a motivação do crime. Quem tiver informações que levem ao assassino pode entrar em contato com a polícia pelo Disque Denúncia 181.
Com informações do G1 ES/TV Gazeta

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