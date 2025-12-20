Home
Cãozinho chama a atenção na abertura do Natal de Luz em Guaçuí

Animal se deitou em presépio montado no Centro de Eventos. Crianças e adultos pararam para observar e registrar a cena

Imagem de perfil de Fabrício Silva

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:51

Cãozinho é flagrado deitado no presépio ao lado do Menino Jesus durante o Natal Luz, em Guaçuí
Cãozinho é flagrado deitado no presépio ao lado do Menino Jesus, em Guaçuí Crédito: Roberto Martins

Uma cena inusitada chamou a atenção do público durante a abertura do Natal de Luz em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19), no Centro de Eventos do município. Um cãozinho se deitou tranquilamente ao lado da imagem do Menino Jesus no presépio montado no local.

O animal permaneceu no espaço mesmo com a movimentação intensa de visitantes que passavam pelo local para conferir a decoração natalina. Crianças e adultos pararam para observar e registrar a cena, que rapidamente circulou nas redes sociais.

A abertura do Natal de Luz reuniu grande público e contou com programação cultural, além de estandes, espaço gastronômico e uma área especialmente decorada para celebrar o período natalino, que se tornou um dos pontos mais visitados do evento.

A presença espontânea do cão chamou a atenção pela tranquilidade do animal em meio ao local movimentado, e acabou se destacando entre os visitantes, marcando a primeira noite do Natal de Luz em Guaçuí.

