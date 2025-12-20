De boas

Golfinhos surpreendem nadadores e remadores na Curva da Jurema

Animais apareceram a poucos metros da ponte da Ilha do Frade enquanto cercavam peixes em busca de alimentação

20 de dezembro de 2025

Quem passou pela região da Curva da Jurema na manhã deste sábado (20) se deparou com uma cena curiosa e para lá de especial. Um grupo de golfinhos surgiu em meio a nadadores e remadores para cercar peixes na baía de Vitória.

A ação dos animais, da espécie Sotalia guianensis, também conhecida como boto-cinza, era para garantir alimentação. Além de admirada por quem estava no mar a poucos metros da ponte da Ilha do Frade, a cena foi registrada pela oceanógrafa Even Aguiar. Ela conta que essa foi a primeira vez que conseguiu captar imagens da espécie em mar aberto.

“Essa é uma espécie mais costeira, costuma ficar mais próxima das praias e aqui na Área de Proteção Ambiental (APA) da Baía das Tartarugas é comum de ser vista. Eu fiquei emocionada por conseguir esse registro em meio aos nadadores e remadores, porque isso mostra que é possível fazer o uso sustentável da APA aqui na Capital”, diz Even.

Golfinhos na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Even Aguiar

No último domingo (14), outro grupo de animais também surpreendeu banhistas na Praia de Camburi. A aparição naquele dia, porém, foi de arraias a pouquíssimos metros da areia, na área de arrebentação das ondas.

Ouvido por A Gazeta, o biólogo Daniel Motta explicou que a atitude não é incomum e serve para cercar presas — assim como os golfinhos fizeram na Curva da Jurema neste sábado.

Conforme Motta, apesar de as arraias serem animais com costumes solitários, passam a andar em grupo por necessidades específicas, sendo um deles a alimentação.

“É uma estratégia de caça para aumentar a eficiência de conseguir comida, porque, em grandes grupos, elas conseguem cercar o cardume e ter maior chance de comê-lo. Então, acabam beirando a areia para conseguir cercar”, diz.

Seja no caso de arraias ou golfinhos, o ideal, segundo o biólogo é a oceanógrafa, é ficar longe e evitar a perseguição aos animais.

"Nem toda arraia tem ferrão, mas a maioria das espécies tem. Então, para não haver acidente, a ideia é sair imediatamente da água para evitar determinados acidentes, principalmente ao pisar nesse animal que, por mecanismo de defesa, dispara o ferrão contra a pessoa. E são ferimentos bem sérios, de difícil cicatrização. Em alguns casos, pode causar até necrose, ou dependendo da parte do corpo, por exemplo, a parte torácica, a depender onde for, causa até a morte”.

Em relação aos golfinhos, o contato não é tão crítico, mas os animais também podem se sentir acuados.

“Algumas pessoas acabam perseguindo os animais, o que é considerado crime. Existe uma legislação que protege cetáceos justamente para evitar isso. Essa conduta pode estressar bastante o animal e o ideal é sempre observar com uma distância segura, permitindo que ele fique tranquilo, já que são animais sensíveis”, destaca Even Aguiar.

