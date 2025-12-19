"Sem aviso"

Lojistas se queixam de manutenções da EDP na Glória em Vila Velha

Moradores e comerciantes alegam que obras têm sido frequentes e deixam partes do bairro sem energia em momento de alta demanda do comércio; distribuidora diz que enviou cartas

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:40

Obras da EDP no bairro Glória, em Vila Velha, têm incomodado lojistas e moradores Crédito: Leitor A Gazeta

Moradores e comerciantes do Polo Comercial da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, têm relatado interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica na região. Segundo eles, não há comunicação prévia das intervenções, que vem causando prejuízos diversos, inclusive por se tratar de um momento de grande movimentação no comércio.

De acordo com a nota de repúdio divulgada pelos lojistas, os “apagões” são decorrentes das obras de instalação de novos postes realizadas pela EDP, em conjunto com a Prefeitura de Vila Velha.

“A comunidade não é contra melhorias na infraestrutura, mas exige que elas sejam realizadas com planejamento, respeito e compromisso com quem vive e trabalha na região.”

A administração municipal foi questionada, entretanto, não se manifestou. A EDP também foi procurada, mas não comentou sobre a recorrência nem o prazo para conclusão das intervenções. A concessionária afirmou, porém, que o desligamento programado foi necessário nesta sexta-feira (19), para realização da obra de melhoria e modernização da rede elétrica.

A empresa declarou ainda que todas as ações foram informadas à liderança comercial e comunitária do bairro, e que os clientes foram avisados com a antecedência mínima de 72 horas por meio de cartas – o que a comunidade nega –, além de haver informação no site da distribuidora.

"Para minimizar o impacto do desligamento, a EDP utilizou três geradores, que garantiram o fornecimento de energia para clientes da região, evitando a interrupção total do serviço. A Distribuidora acrescenta que a obra executada é de extrema importância para a população da Glória, bem como para bairros vizinhos, contribuindo para maior qualidade e segurança no fornecimento de energia".

