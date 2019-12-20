Como o traficante preso no aeroporto do ES distribuía drogas em todo país

Niki Lauda foi preso no aeroporto de Vitória. Ele é apontado pela polícia como responsável por exportar cocaína para a Europa Crédito: Divulgação Polícia Civil

O traficante era investigado pela polícia desde 2015, mas foi no ano passado que a polícia descobriu a organização criminosa chefiada por Niki, depois de várias apreensões de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A primeira delas aconteceu durante uma fiscalização de rotina em Venda Nova do Imigrante , no dia 14 de dezembro de 2018.

"Durante uma abordagem, apreendemos um carro que transportava 35 quilos de maconha, além de armas e munições. Quando verificamos o GPS do motorista, vimos que o destinatário destas drogas era uma propriedade rural em Guarapari, que estava no nome de Niki Lauda. Repassamos estas informações à Polícia Civil, que iniciou um trabalho de investigação", explicou superintendente Amarilio, da PRF.

Em operação da PRF em Venda Nova do Imigrante, um carro com drogas foi apreendido. O GPS do veículo tinha como destinatário uma propriedade no nome de Niki Lauda Crédito: Divulgação Polícia Civil

A partir disso, a Polícia Civil identificou Maicon Nunes Matos, 21, como um dos fornecedores de drogas e parte da organização criminosa. O suspeito, que morava próximo à divisa com o Paraguai, era responsável por trazer munições e maconha para dentro do país e repassar a Niki, que fazia a distribuição em outros estados. Maicon está atualmente foragido.

A Polícia Civil passou a fazer um trabalho conjunto com a PRF, com o objetivo de monitorar o trabalho da organização criminosa. Pelo menos outras três apreensões de drogas, realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo levaram ao nome de Niki Lauda. Todas elas tinham algo em comum: os veículos apreendidos tinham sido comprados pelo traficante, mas estavam no nome dos antigos proprietários.

"Para não ser identificado como o destinatário dos carregamentos, ele mantinha os veículos no nome de quem ele comprava ou usava laranjas. A maioria dessas pessoas não sabiam que isso acontecia e nem que os carros eram usados para transporte de drogas", contou o delegado da Denarc de Guarapari, Guilherme Rodrigues.

Foto postada pela locadora de carros no dia que Niki comprou um Jeep Renegade. Carro foi apreendido com drogas no Mato Grosso so Sul Crédito: Reprodução Facebook

Diante disso, a polícia descobriu que Niki tinha uma locadora de carros de fachada, que era usada para comprar e revender carros usados para realizar o transporte de drogas em todo o Brasil. Um Jeep Renegade branco, apreendido pela PRF no dia 11 de junho deste ano, foi inclusive fotografado ao lado de Niki e postado nas redes sociais, semanas antes da apreensão.

"Ele usava a locadora para manter esses carros e criar compartimentos para o transporte de drogas. Ele também recrutava pessoas para fazer esta distribuição", completou Guilherme.

Niki Lauda possuía uma locadora de carros onde ele comprava veículos usados com o objetivo de transportar drogas em todo o país Crédito: Reprodução Facebook

PRISÃO NO AEROPORTO DE VITÓRIA