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Tráfico internacional

Traficante preso no ES exportava cocaína para a Europa

Niki Lauda Cardoso trazia drogas de países da América Latina para distribuir dentro e fora do Brasil. Parte da cocaína era exportada para Europa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 21:44

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 21:44

Niki Lauda foi preso no aeroporto de Vitória. Ele é apontado pela polícia como responsável por exportar cocaína para a Europa Crédito: Divulgação Polícia Civil
Apontado pela polícia como traficante internacional de armas e drogas, Niki Lauda Cardoso, 42 anos, exportava cocaína para a Europa. Ele foi preso na última segunda-feira (16), em uma operação da Polícia Civil e Federal, no Aeroporto Eurico Salles, em Vitória. Veja o momento da prisão no vídeo abaixo.
Niki estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) desde 2015. De acordo com o delegado titular da Denarc, Diego Bermond,  o suspeito comandava uma organização criminosa para venda de drogas dentro e fora do país. 
"Por meio de contatos que ele mantinha fora do Brasil, ele trazia entorpecentes como crack e cocaína de países da América do Sul para o Espírito Santo. Daqui do Estado ele encaminhava para o exterior, para países da Europa, e também abastecia o tráfico local", contou. 
Niki foi preso por meio de um mandado de prisão quando desembarcava do avião, por volta das 23h30. Ele voltava de Florianópolis com a mulher. Ela foi encaminhada até a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. De acordo com o delegado titular da Denarc de Guarapari, Guilherme Rodrigues, durante a viagem o suspeito chegou a negociar drogas e armas no sul do país.
"Enquanto a mulher dele se divertia em um parque de Santa Catarina, ele negociava a compra de entorpecentes e armas na região. Ao que tudo indica, ele só não adquiriu duas armas por causa do preço alto do dólar. A gente percebe que ele tinha contatos em cidades localizadas nas fronteiras do Brasil, o que facilitava o esquema de distribuição de drogas que ele comandava no país", declarou.
Niki Lauda foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Ele vai responder por tráfico de drogas e associação criminosa. 

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