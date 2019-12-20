Traficante preso no ES exportava cocaína para a Europa

Apontado pela polícia como traficante internacional de armas e drogas, Niki Lauda Cardoso, 42 anos, exportava cocaína para a Europa. Ele foi preso na última segunda-feira (16), em uma operação da Polícia Civil e Federal, no Aeroporto Eurico Salles, em Vitória. Veja o momento da prisão no vídeo abaixo.
Niki estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) desde 2015. De acordo com o delegado titular da Denarc, Diego Bermond, o suspeito comandava uma organização criminosa para venda de drogas dentro e fora do país.
"Por meio de contatos que ele mantinha fora do Brasil, ele trazia entorpecentes como crack e cocaína de países da América do Sul para o Espírito Santo. Daqui do Estado ele encaminhava para o exterior, para países da Europa, e também abastecia o tráfico local", contou.
Niki foi preso por meio de um mandado de prisão quando desembarcava do avião, por volta das 23h30. Ele voltava de Florianópolis com a mulher. Ela foi encaminhada até a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. De acordo com o delegado titular da Denarc de Guarapari, Guilherme Rodrigues, durante a viagem o suspeito chegou a negociar drogas e armas no sul do país.
"Enquanto a mulher dele se divertia em um parque de Santa Catarina, ele negociava a compra de entorpecentes e armas na região. Ao que tudo indica, ele só não adquiriu duas armas por causa do preço alto do dólar. A gente percebe que ele tinha contatos em cidades localizadas nas fronteiras do Brasil, o que facilitava o esquema de distribuição de drogas que ele comandava no país", declarou.
Niki Lauda foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Ele vai responder por tráfico de drogas e associação criminosa.