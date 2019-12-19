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Operação do Denarc

Polícia prende no Aeroporto de Vitória suspeito de tráfico internacional

Suspeito identificado como Niki Lauda Cardoso é apontado pelos policiais como um dos maiores distribuidores de drogas do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 14:07

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 14:07

Fechada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Policiais da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Federal, prenderam na última segunda-feira (16), no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, um suspeito de tráfico internacional de drogas. Niki Lauda Cardoso chefiava uma organização criminosa que distribuía drogas em todo o Brasil e exportava para outros países.
O suspeito é apontado pelo Denarc como um dos dois maiores distribuidores de drogas do Estado. Ele, de acordo com a Polícia Civil, era responsável por abastecer o tráfico local, fornecendo crack na Grande Vitória. Niki também distribuía drogas em diversas cidades no país por meio de carros que ele adulterava.

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