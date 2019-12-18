Andorinhas: 'Não podemos fazer pré-julgamento', diz comandante da PM sobre policiais

Coronel Sartório, comandante da Polícia Militar Crédito: Reprodução TV Gazeta

Segundo a PM, o jovem teria apontado uma arma para os militares, que reagiram. Já os familiares do jovem negam a versão da polícia e afirmam que a vítima se rendeu no momento da abordagem. Os militares respondem a um inquérito policial militar, mas não foram afastados das ruas.

"No momento, está tendo uma apuração, um inquérito policial militar, que vai direcionar e trazer as circunstâncias. A gente não pode fazer um pré-julgamento até porque ocorreu, neste ano, um grande aumento do confronto armado. Os delinquentes estão mais ousados e confrontando a polícia. Um policial militar também é um trabalhador e precisa proteger sua própria vida", comentou Sartório, ao ser questionado por A Gazeta sobre o caso.

O comandante da PM garante que a corporação no Espírito Santo tem um dos menores níveis de letalidade do Brasil, mas pontuou que os PMs podem atirar contra suspeitos caso haja reação e a vida dos militares seja colocada em risco.