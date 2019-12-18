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Morte de jovem

Andorinhas: 'Não podemos fazer pré-julgamento', diz comandante da PM sobre policiais

Coronel Sartório afirmou nesta quarta-feira (18) que um inquérito policial militar vai direcionar e trazer as circunstâncias sobre a morte do jovem Gabriel Ferreira durante uma abordagem feita por policiais militares no sábado (14) em Andorinhas, Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 13:01

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 13:01

Coronel Sartório, comandante da Polícia Militar Crédito: Reprodução TV Gazeta
O comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Sartório, afirmou, nesta quarta-feira (18), que "não pode fazer um pré-julgamento" sobre o caso dos policiais envolvidos na abordagem que resultou na morte do jovem Gabriel Ferreira, no bairro Andorinhas, em Vitória.
Segundo a PM, o jovem teria apontado uma arma para os militares, que reagiram. Já os familiares do jovem negam a versão da polícia e afirmam que a vítima se rendeu no momento da abordagem. Os militares respondem a um inquérito policial militar, mas não foram afastados das ruas.

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"No momento, está tendo uma apuração, um inquérito policial militar, que vai direcionar e trazer as circunstâncias. A gente não pode fazer um pré-julgamento até porque ocorreu, neste ano, um grande aumento do confronto armado. Os delinquentes estão mais ousados e confrontando a polícia. Um policial militar também é um trabalhador e precisa proteger sua própria vida", comentou Sartório, ao ser questionado por A Gazeta sobre o caso.
O comandante da PM garante que a corporação no Espírito Santo tem um dos menores níveis de letalidade do Brasil, mas pontuou que os PMs podem atirar contra suspeitos caso haja reação e a vida dos militares seja colocada em risco.
"Na situação do indivíduo armado atentar contra a vida dos policiais, em legítima defesa, eles vão reagir. Chegamos a um aumento de 30% no confronto policial. Ou seja, o policial está ficando mais em risco. Naquela situação de Andorinhas, a investigação vai dizer se os policiais estão corretos ou não"
Coronel Sartório - Comandante da Polícia Militar
Nesta terça-feira (17), o governador Renato Casagrande relatou que determinou uma apuração rigorosa da morte do jovem. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

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