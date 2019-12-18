Morte em Andorinhas: versão da família não é suficiente para afastar policiais

Gabriel foi morto por policiais militares durante um ação em Andorinhas, Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A denúncia da família de Gabriel Ferreira, de que o jovem foi executado pela polícia em Andorinhas , mesmo após ter se rendido, não é forte o suficiente para determinar o afastamento dos militares envolvidos na ocorrência, segundo a Corregedoria da PM. Até o momento, sem a finalização da investigação, a corporação não vê motivos para retirar os policiais da rua.

"Para nós, do jeito que está relatado, como os fatos estão apresentados, não há motivos para afastamento. A versão por si só não é suficiente. Nós precisamos primeiro apurar, identificar acertos e erros. Não caberia a gente prejulgar nosso policial. Por isso, eles continuam na rua, trabalhando" Tenente coronel Pires - Corregedor adjunto

"Temos as informações preliminares, do boletim de ocorrência, mas eles serão ouvidos novamente, assim como outros policiais que chegaram depois. A gente pede que se alguém da família, vizinhos, testemunhas, tenham vídeos, imagens ou queiram prestar depoimento com uma outra versão dos fatos, que procurem a Corregedoria para colaborar nessa investigação", declarou.

Na última segunda-feira (16) a Corregedoria instaurou inquérito militar para apurar o caso. A investigação tem duração de 40 dias com possível prorrogação de mais de 20 dias.

DUAS VERSÕES

Segundo a Polícia Militar , uma equipe se deparou com Gabriel em um beco durante uma abordagem no bairro Andorinhas, no último sábado (14). Ao ver a polícia, Gabriel apontou uma arma e os policias revidaram, atirando. Segundo os militares, a equipe tentou socorrer o jovem, o levando para o hospital, mas foi impedida por moradores. Gabriel morreu.

O número dos disparos e quantos policiais atiraram contra Gabriel ainda está sendo investigado pela polícia. Um revólver calibre 38, que estaria com o jovem, foi recolhido pela polícia. Além disso, foram encontradas drogas com o rapaz, segundo a PM.

Amanda Ferreira, irmã de Gabriel, morto pela PM no último sábado (14) Crédito: Iara Diniz

Já a família de Gabriel diz que o jovem se rendeu ao ser abordado pela polícia. Ele chegou a colocar as mãos na cabeça e a se ajoelhar, mesmo assim, a PM atirou contra Gabriel.

"Meu irmão confiava tanto na polícia, que se ajoelhou quando foi abordado. Ele não imaginava que seria assassinado, que fariam essa covardia com ele", disse a irmã de Gabriel, Amanda Ferreira, 23 anos.

PROTESTOS

Logo após a morte de Gabriel, moradores de Andorinhas iniciaram protestos no bairro. Eles fecharam as ruas e queimaram pneus. Na noite da última segunda-feira, um novo protesto foi realizado na Ponte da Passagem, em Vitória . Moradores do bairro interditaram as pistas por aproximadamente quatro horas.