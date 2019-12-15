Homem é morto em confronto com a PM em Andorinhas

Homem é morto em confronto com a Polícia Militar em Andorinhas Crédito: Internautas

Um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar , em Andorinhas, em Vitória , na manhã deste sábado (14). Após a morte, moradores da região fizeram protestos, queimando objetos e fechando uma rua do bairro. A via foi liberada pela PM e pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém foi detido.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou durante patrulhamento no bairro Andorinhas quando PMs depararam-se com um individuo apontando uma arma de fogo contra a equipe.

"Diante de tal situação, foram efetuados disparos contra o suspeito que foi atingido e socorrido prontamente socorrido ao Hospital de Urgência e Emergência, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um resolver calibre 38 foi apreendido com o indivíduo baleado", informou, por nota.

Indagada sobre a identificação do suspeito, a PM informou que "não tem autorização de passar informações sobre identificação de vítimas. Essas informações só são passadas com autorização das famílias".

Em vídeos gravados na tarde deste sábado (14) que a reportagem de A Gazeta teve acesso, é possível ver diversos moradores pelas ruas do bairro, além de viaturas e policiais militares. Em uma das imagens há resquícios de objetos queimados que fechavam uma das ruas como protesto, sendo apagados pelo Corpo de Bombeiros.

PROTESTOS