Protesto na Ponte da Passagem interdita trânsito em Vitória

Um protesto de moradores do bairro Andorinhas, em Vitória, interditou o trânsito na Ponte da Passagem no início da noite desta segunda-feira (16). Por volta das 19h, manifestantes interditaram totalmente o trânsito no sentido Vila Velha. No sentido Serra, uma das faixas ficou liberada. O protesto foi encerrado por iniciativa dos próprios moradores, por volta das 22h30. Eles prometeram voltar no dia seguinte.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o protesto aconteceu por conta da morte de um homem após confronto com a Polícia Militar no último sábado (14), no mesmo bairro. A PM acompanhou a manifestação na noite desta segunda-feira (16).
Já por volta das 20h13, a Central de Trânsito de A Gazeta registrou um longo congestionamento em toda a Avenida Fernando Ferrari e início da Reta da Penha por conta do protesto.
Às 20h15, manifestantes liberaram uma faixa sentido Vila Velha e alternaram o bloqueio das vias sentido Serra. Com vários cartazes, os moradores do bairro Andorinhas pediam por justiça pela morte de Gabriel Rafael. "Tá com Deus. Descanse em paz", diz um deles.
A gente quer uma resposta da polícia, que assassinou o meu irmão. Não existiu confronto. Meu irmão confiou na PM e até ajoelhou quando pediram e ele foi assassinado. Isso é covardia! Meu irmão é inocente e vamos provar isso, disse Amanda Ferreira, irmã de Gabriel.
No sábado (14), a PM informou que a confusão começou durante patrulhamento no bairro Andorinhas quando militares depararam-se com um indivíduo apontando uma arma de fogo contra a equipe.
"Diante de tal situação, foram efetuados disparos contra o suspeito que foi atingido e socorrido prontamente socorrido ao Hospital de Urgência e Emergência, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o indivíduo baleado", informou, por nota.
O protesto foi encerrado por iniciativa dos próprios moradores, por volta das 22h30. Eles prometeram voltar no dia seguinte.