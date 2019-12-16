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Ponte da Passagem

Protesto na Ponte da Passagem interdita trânsito em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o protesto foi por conta da morte de um homem após confronto com a PM que aconteceu no último sábado (14), em Andorinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 20:58

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 20:58

Protesto na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Adriana Cruz
Um protesto de moradores do bairro Andorinhas, em Vitória, interditou o trânsito na Ponte da Passagem no início da noite desta segunda-feira (16). Por volta das 19h, manifestantes interditaram totalmente o trânsito no sentido Vila Velha. No sentido Serra, uma das faixas ficou liberada. O protesto foi encerrado por iniciativa dos próprios moradores, por volta das 22h30. Eles prometeram voltar no dia seguinte.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o protesto aconteceu por conta da morte de um homem após confronto com a Polícia Militar no último sábado (14), no mesmo bairro. A PM acompanhou a manifestação na noite desta segunda-feira (16).
Já por volta das 20h13, a Central de Trânsito de A Gazeta registrou um longo congestionamento em toda a Avenida Fernando Ferrari e início da Reta da Penha por conta do protesto. 
Central de Trânsito mostra congestionamento durante protesto na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Reprodução
Às 20h15, manifestantes liberaram uma faixa sentido Vila Velha e alternaram o bloqueio das vias sentido Serra. Com vários cartazes, os moradores do bairro Andorinhas pediam por justiça pela morte de Gabriel Rafael. "Tá com Deus. Descanse em paz", diz um deles. 
Moradores de Andorinhas pedem por justiça Crédito: Iara Diniz
A gente quer uma resposta da polícia, que assassinou o meu irmão. Não existiu confronto. Meu irmão confiou na PM e até ajoelhou quando pediram e ele foi assassinado. Isso é covardia! Meu irmão é inocente e vamos provar isso, disse Amanda Ferreira, irmã de Gabriel.
Amanda Ferreira, irmã do homem que morreu durante confronto com a PM no último sábado (14) Crédito: Iara Diniz
No sábado (14), a PM informou que a confusão começou durante patrulhamento no bairro Andorinhas quando militares depararam-se com um indivíduo apontando uma arma de fogo contra a equipe.

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"Diante de tal situação, foram efetuados disparos contra o suspeito que foi atingido e socorrido prontamente socorrido ao Hospital de Urgência e Emergência, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o indivíduo baleado", informou, por nota.
O protesto foi encerrado por iniciativa dos próprios moradores, por volta das 22h30. Eles prometeram voltar no dia seguinte.

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