Corregedoria apura se mais de um PM atirou contra jovem em Andorinhas

Gabriel foi morto por policiais militares durante um ação em Andorinhas, Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A Corregedoria da Polícia Militar investiga se mais de um policial atirou contra Gabriel Ferreira, 21 anos , morto durante uma abordagem da PM no bairro Andorinhas, em Vitória , no último sábado (14). A polícia diz que houve um confronto. Populares e familiares do jovem assassinado dizem que ele não reagiu.

De acordo com o tenente-coronel Pires, corregedor adjunto na corporação, todas as informações referentes ao caso estão sendo levantadas. Ainda não é possível dizer quantos militares atiraram ou o número de tiros que atingiram Gabriel. Estamos em diligências no local, buscando provas para investigar o que aconteceu. Temos uma versão inicial, que consta do relatório da ocorrência, de que uma equipe chegou ao local e outras em seguida. Se um policial ou mais de um atiraram, o fato ainda está em análise, afirmou.

Pires também comentou a ação dos policiais. De acordo com ele, a orientação é sempre verbalizar antes de atirar, mas, em alguns casos, não há tempo para verbalização. Nossa orientação é de que, a partir do momento que a pessoa não abaixa a arma ou se mostra resistente, representando ameaça de vida a nossa equipe, a metodologia, observado o emprego dos meios e o uso da força, é atirar. É o que está na ocorrência, mas ainda vamos apurar

OS DISPAROS CONTRA GABRIEL

Ainda segundo a autoridade policial, as informações iniciais levam a crer que tenha ocorrido mais de um disparo contra Gabriel. Tudo indica isso, até porque a própria guarnição relata que foi efetuado mais de um disparo. Como as investigações estão iniciando, precisaremos de mais alguns laudos, por exemplo do DML , do local de crime, para verificar como foram esses tiros, qual a quantidade e quem efetuou. Isso tudo ainda vai ser solucionado em breve, relatou.

POLICIAIS RESPONDEM POR OUTROS PROCESSOS

Diante do inquérito ainda recém-iniciado, a PM indicou que não realizará o afastamento dos agentes que estiveram presentes na operação ocorrida no sábado (14). Neste sentido, os policiais continuam trabalhando normalmente.

Segundo o tenente-coronel, é possível afirmar que alguns dos policiais que estiveram na ocorrência respondem a outras sindicâncias e inquéritos que checam o envolvimento deles em outros homicídios ou lesões. Nós não temos ainda os nomes da totalidade de presentes no sábado, até porque várias equipes participaram. Os que estavam inicialmente naquele momento eram quatro ou seis. Mas eles realmente têm participações em outros fatos, em locais e dias distintos, por conta de terem estado em atividade operacional. O inquérito visa dar subsídio a um processo administrativo, se for o caso, disse.

A Polícia Civil também apura o caso.

Homem é morto em confronto com a Polícia Militar Crédito: Elis Carvalho

ENTENDA O CASO

Gabriel Ferreira foi morto a tiros pela PM, em Andorinhas, bairro de Vitória, na manhã deste sábado (14). Após a morte, moradores da região fizeram protestos, queimando objetos e fechando uma rua do bairro. A via foi liberada pela PM e pelo Corpo de Bombeiros, à ocasião.

Em nota, a PM informou que durante o patrulhamento no bairro Andorinhas, em Vitória, policiais militares se depararam com um indivíduo apontando uma arma de fogo contra a equipe. Diante de tal situação foram efetuados disparos contra o suspeito que foi atingido e socorrido prontamente ao Hospital de Urgência e Emergência, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a nota, um revólver calibre 38 foi apreendido com o indivíduo baleado.