Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Interior do ES

Operação prende traficantes do Bairro da Penha em Cachoeiro

Segundo a Polícia Civil, eles buscaram um local mais ameno para o tráfico de drogas. Por isso, atuavam nos distritos de Itaoca e Coutinho, em Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 15:32

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 15:32

Operação prende traficantes de Vitória que atuavam no interior de Cachoeiro Crédito: Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (17), prendeu 11 pessoas que promoviam o tráfico de drogas nos distritos de Itaoca e Coutinho, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado Felipe Vivas, responsável pela operação, alguns dos homens vieram do Bairro da Penha, em Vitória, em busca de um local mais ameno para a execução do tráfico.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro. Duas armas de fogo de calibre 38, munições, dinheiro e material utilizado para embalar as drogas foram encontrados.
Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro. A operação contou com a participação de 20 policiais civis e 40 militares.
A Polícia Civil informou que foram presos:
  • André Lima Piana, vulgo Dedé, de 22 anos
  • Bruno Neris Da Cunha, de 34 anos
  • Danilo Ribeiro de Jesus, vulgo Morcego, de 25 anos
  • Erick Zilio De Souza, vulgo Guinu, de 18 anos
  • Gabriel Soares de Lima, de 22 anos
  • Gilson Matielo Coelho Junior, de 18 anos
  • Gustavo Rosa Bazilio, vulgo Copaíba, de 25 anos
  • José Eduardo de Souza Cunha, vulgo Dudu, de 34 anos
  • Leonardo Miguel de Oliveira, vulgo Leo, de 23 anos
  • Luiz Filipe Marim de Souza, vulgo Biriba, de 19 anos
  • Maxwel Vieira de Souza, vulgo Perereca ou Suel, de 29 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados