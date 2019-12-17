Operação prende traficantes do Bairro da Penha em Cachoeiro

Uma operação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (17), prendeu 11 pessoas que promoviam o tráfico de drogas nos distritos de Itaoca e Coutinho, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado Felipe Vivas, responsável pela operação, alguns dos homens vieram do Bairro da Penha, em Vitória, em busca de um local mais ameno para a execução do tráfico.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro. Duas armas de fogo de calibre 38, munições, dinheiro e material utilizado para embalar as drogas foram encontrados.
Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro. A operação contou com a participação de 20 policiais civis e 40 militares.
A Polícia Civil informou que foram presos:
- André Lima Piana, vulgo Dedé, de 22 anos
- Bruno Neris Da Cunha, de 34 anos
- Danilo Ribeiro de Jesus, vulgo Morcego, de 25 anos
- Erick Zilio De Souza, vulgo Guinu, de 18 anos
- Gabriel Soares de Lima, de 22 anos
- Gilson Matielo Coelho Junior, de 18 anos
- Gustavo Rosa Bazilio, vulgo Copaíba, de 25 anos
- José Eduardo de Souza Cunha, vulgo Dudu, de 34 anos
- Leonardo Miguel de Oliveira, vulgo Leo, de 23 anos
- Luiz Filipe Marim de Souza, vulgo Biriba, de 19 anos
- Maxwel Vieira de Souza, vulgo Perereca ou Suel, de 29 anos