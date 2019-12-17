Governador pede apuração rigorosa de morte de jovem em ação da PM em Vitória

O governador Renato Casagrande afirmou nesta terça-feira (17) que determinou uma apuração rigorosa da morte de um jovem durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Andorinhas, em Vitória, no último sábado (14).
Gabriel Ferreira estava em um beco do bairro e foi morto após ser atingido por disparos. Segundo a PM, o jovem teria apontado uma arma para a equipe, que reagiu. Já familiares dizem que o jovem se rendeu no momento da abordagem.
O governador disse ter entrado em contato diretamente com o Secretário Estadual de Segurança, Roberto Sá, e com o comandante da Polícia Militar, Márcio Sartório, pedindo uma apuração detalhada do ocorrido.
"Não podemos fazer nenhum pré-julgamento, nem de um lado e nem do outro. Mas eu determinei ao Secretário de Segurança e ao comandante da Polícia Militar que faça uma apuração rigorosa daquilo do que aconteceu lá. Ali deve ter câmera, gente que deve ter filmado, então, que se recolham todas as imagens para que a gente possa verificar o que aconteceu efetivamente. Sem a gente ter um pré-julgamento, considerando o apelo que a comunidade está fazendo, o que a gente tem que fazer como em qualquer outro caso, mas neste caso teve uma vida perdida, a gente precisa ter muito foco na investigação para que tudo fique esclarecido"
Anteriormente, a Polícia Militar já havia informado que a Corregedoria da Corporação instaurou Inquérito Policial Militar para apurar a ação, como de praxe em qualquer ocorrência que envolva disparo de arma de fogo por parte de militares. Disse também que não emitirá novos comentários, até que surjam novos fatos.
Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Diligências estão em andamento e informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.
A MORTE
Gabriel foi morto no último sábado em um beco do bairro Andorinhas durante uma operação policial. A versão da polícia é de que Gabriel apontou uma arma para os militares, que revidaram. Já moradores do bairro contaram uma outra versão. Segundo eles, o jovem se rendeu ao ser abordado, chegou a se ajoelhar, mas foi baleado pela polícia.
"Meu irmão confiava tanto na polícia, que se ajoelhou quando foi abordado. Ele não imaginava que seria assassinado, que fariam essa covardia contra ele", disse a irmã de Gabriel, Amanda Ferreira.