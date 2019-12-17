Governador pede apuração rigorosa de morte de jovem em ação da PM em Vitória

"Não podemos fazer nenhum pré-julgamento, nem de um lado e nem do outro. Mas eu determinei ao Secretário de Segurança e ao comandante da Polícia Militar que faça uma apuração rigorosa daquilo do que aconteceu lá. Ali deve ter câmera, gente que deve ter filmado, então, que se recolham todas as imagens para que a gente possa verificar o que aconteceu efetivamente. Sem a gente ter um pré-julgamento, considerando o apelo que a comunidade está fazendo, o que a gente tem que fazer como em qualquer outro caso, mas neste caso teve uma vida perdida, a gente precisa ter muito foco na investigação para que tudo fique esclarecido"