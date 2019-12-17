Moradores de Andorinhas fazem novo protesto na Ponte da Passagem

Moradores de Andorinhas fazem protesto na Ponte da Passagem, em Vitória, nesta terça-feira (17) Crédito: Mayara Mello | TV Gazeta

19h30 desta terça-feira (17), no sentido do Centro da capital. Um novo protesto de moradores do bairro Andorinhas, em Vitória, interditou o trânsito na Ponte da Passagem por volta dasdesta terça-feira (17), no sentido do Centro da capital. A motivação é a indignação de populares com a morte de Gabriel Ferreira, 21 anos, durante abordagem da Polícia Militar, no último sábado (14) . De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a manifestação contou com a participação de um grupo pequeno de pessoas, e acabou por volta das 21h15.

Por volta das 20h, agentes da Central de Videomonitoramento de Vitória informaram que o protesto se estendeu para a faixa no sentido Serra. "Aleatoriamente eles liberam alguns carros, mas os dois sentidos ficaram bloqueados", informou o agente Porto.

Às 21h, a central apurou que o protesto ainda continuava e todas as vias permaneciam interditadas nos dois sentidos. O trânsito foi desviado para outras ruas ao redor do protesto que, segundo agentes, foi pacífico. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que acompanhou a manifestação.

Apesar da informação de que o protesto foi pacífico, alguns moradores atiraram pedras no meio da manifestação e acabaram atingindo até um cinegrafista da TV Gazeta.

Às 21h15, o protesto foi encerrado e todas as vias foram liberadas.

A MORTE DE GABRIEL FERREIRA

Gabriel foi morto a tiros pela PM, em Andorinhas, bairro de Vitória, na manhã deste sábado (14). Após a morte, moradores da região fizeram protestos , queimando objetos e fechando uma rua do bairro. A via foi liberada pela PM e pelo Corpo de Bombeiros, à ocasião.

Em nota, a PM informou que durante o patrulhamento no bairro Andorinhas, em Vitória, policiais militares se depararam com um indivíduo apontando uma arma de fogo contra a equipe. Diante de tal situação foram efetuados disparos contra o suspeito que foi atingido e socorrido prontamente ao Hospital de Urgência e Emergência, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a nota, um revólver calibre 38 foi apreendido com o indivíduo baleado.