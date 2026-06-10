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Pitadas

Boteco japonês com alma brasileira: conheça o novo izakaya de Vitória

Tanuki fica na Praia do Canto e também traz referências coreanas e tailandesas. Veja também: gastronomia do Santa Jazz e degustação de vinhos na Bontà
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 18:31

Em meio à onda asiática que toma conta da gastronomia capixaba e serve de inspiração tanto para a criação de pratos quanto para a abertura de novas casas, Vitória acaba de ganhar um point inspirado nos botecos japoneses, o Tanuki


Classificado pelos sócios, Igor Leal e Vitor Rosalem, como um "izakaya de fusão", o espaço reúne coquetelaria de ponta, comidas para compartilhar, espetinhos ao estilo oriental e pratos quentes típicos da Ásia.    


Embora seja a principal referência, o Japão divide espaço no cardápio com sabores tailandeses, coreanos e brasileiros. 

Pratos servido no Tanuki, Praia do Canto
Bar da casa tem boa variedade de bebidas orientais. Foto: Ricardo Medeiros
Entre as criações do chef, Vitor Rosalem, destacam-se o gyoza de rabada com creme de agrião e chili crisp (R$ 44/cinco unidades) e o onigiri (bolinho de arroz japonês) com porco desfiado e kimchi (R$ 32 a unidade).

A seção de entradas quentes inclui ainda takoyaki, clássica comida de rua de Osaka que é um bolinho de massa leve recheado com polvo (R$ 42, seis unidades); karaage - frango empanado e frito ao estilo oriental, servido com aioli de sriracha e molho de maracujá (R$ 42 a porção) e yakitori (espetinho japonês feito na brasa) de frango com quiabo e aioli de sriracha (R$ 26 a unidade). 
Pratos servido no Tanuki, Praia do Canto
Gyoza de rababa com agrião: entrada é criação do chef Vitor Rosalem. Foto:
 Ricardo Medeiros

Feito com massa caseira, o ramen abre a lista de pratos principais. Além do Missô Ramen, mais tradicional, finalizado com barriga de porco, mix de cogumelos, ovo marinado (ajitama), milho, cebolinha, nori e óleo de gergelim (R$ 69, individual); o chef propõe o Umi Ramen, feito com caldo de camarão e porco, cogumelos, ovo marinado, abobrinha e espetinho de camarões grelhados (R$ 79).  

Pratos servido no Tanuki, Praia do Canto
Umi Ramen: versão autoral do ícone oriental contém abobrinha e camarão. Foto:
 Ricardo Medeiros

Localizado na entrada da casa, o bar tem boa variedade de saquês e uísques japoneses. Na carta de coquetéis, elaborada com a consultoria do bartender Rodrigo Perdigão, há opções autorais como o Matcha Highball (saquê, calda de matcha e limão siciliano/R$ 32) e o Sakura Sake (vodca, saquê, licor italiano de ervas, limão siciliano e aquafaba/R$ 33).

O ambiente conta com 63 lugares, distribuídos entre salão, mezanino e balcão, e o funcionamento é de terça a domingo, das 18h à meia-noite. Av. Rio Branco, 1.777 (próximo à Ponte Ayrton Senna), Praia do Canto. Mais informações: @tanuki.vix.   

Menu do Santa Jazz terá massas e até mexido capixaba

Vinhos, cervejas artesanais e alguns dos restaurantes mais badalados de Santa Teresa estarão juntos na praça gastronômica do Santa Jazz 2026. A 13ª edição do festival acontece de 12 a 14 de junho, no parque de exposições da cidade, com atrações nacionais e internacionais no palco. 


Farão parte do espaço dedicado às comidas e bebidas Cervejaria Teresense, Capixaba Sim Senhor, La Dolina, Bar Elite, Fabrício Bar + Restaurante, Canzone, Três Santas, Cantina das Nonnas, Santa Canela, Berger Bier, Costelito's Steak House e Else Beer

Prato do Fabricio Restaurante para o festival Santa Jazz
Espaguete do Fabricio para o festival Santa Jazz. Foto: Acervo/Fabricio Bar + Restaurante

Entre as opções do menu do evento estão o risoto de costela cozida na cerveja, parmesão, tomate-cereja e cebola crispy do Santa Canela (R$ 95) e o mexido capixaba com farofa de socol do Capixaba Sim Senhor (R$ 55).


Diretamente da Rua do Lazer, o Bar Elite levará seu Trio Italiano (combinação de queijo, polenta e linguiça/R$ 95), e o Fabrício um espaguete ao molho de gorgonzola e nozes acompanhado por iscas de mignon. Produzidas na região, as cervejas artesanais custarão a partir de R$ 15. Mais informações: @festivalsantajazz

Para brindar 

Pizzaria de Vila Velha lança degustação de vinhos brasileiros

Junho começou com novidade para os apreciadores de vinho na pizzaria Bontà Forno e Cucina. É o projeto Terças de Degustação, guiado pela sommèliere e colunista de vinhos de HZ, Nádia Alcalde, em parceria com o sommelier Ubirajara Pinto, e realizado sempre às terças-feiras, das 16h30 às 19h. A experiência é focada em rótulos brasileiros e contempla uma vinícola diferente a cada semana. A escolhida para o dia 16/06 é a Cristofoli, e no dia 23/06 está prevista uma seleção da Valmarino - ambas estão localizadas na Serra Gaúcha. Para degustar os vinhos, o cliente poderá optar pelo bicchiere (taça de 100ml/R$ 25) ou pelo painel completo com os quatro rótulos do dia (R$ 75). Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @bontafornoecucina.

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