Boteco japonês com alma brasileira: conheça o novo izakaya de Vitória

Em meio à onda asiática que toma conta da gastronomia capixaba e serve de inspiração tanto para a criação de pratos quanto para a abertura de novas casas, Vitória acaba de ganhar um point inspirado nos botecos japoneses, o Tanuki.





Classificado pelos sócios, Igor Leal e Vitor Rosalem, como um "izakaya de fusão", o espaço reúne coquetelaria de ponta, comidas para compartilhar, espetinhos ao estilo oriental e pratos quentes típicos da Ásia.





Embora seja a principal referência, o Japão divide espaço no cardápio com sabores tailandeses, coreanos e brasileiros.