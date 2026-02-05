Editorias do Site
Tradicional restaurante de Vitória muda cardápio sob nova direção

Aberto há quase 20 anos, o Piu fica no Shopping Day by Day, na Praia do Canto. Veja também: novo delivery de saladas no ES

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:52

Pratos do Piu Restaurante, em Vitória
Camarões VG grelhados e molho de espumante Crédito: Bruno Coelho

Prestes a completar 20 anos no mesmo endereço da Praia do Canto, o número 15 da Rua Elesbão Linhares, no Shopping Day by Day, o Piu Restaurante está funcionando sob nova direção. A casa fundada por Elias Dalla, o Piu, foi adquirida recentemente pelos empresários Dennis Cunha e Luiz Medeiros, que assumiram o comando em dezembro de 2025 e já implementaram mudanças. 

A maior delas estampa a primeira página do cardápio, elaborado com a consultoria dos chefs Hugo Grassi e Raul Carvalho: cinco novas entradas para compartilhar, cinco pratos inéditos - que vão do arroz de pato ao filé de peixe no vapor - e duas sobremesas com perfis distintos, também recém-lançadas. 

Prato com peixe do Piu Restaurante
Filé de peixe no vapor com legumes e molho de iogurte com tempero tailandês  Crédito: Bruno Coelho

Do menu antigo, mais focado em risotos e massas, alguns itens foram mantidos. Porém, o novo Piu traz mais do que referências italianas e portuguesas, e viaja até a Ásia para dar novo fôlego à sua cozinha. Esta, no dia a dia, será conduzida pelas chefs Charlene Mumd e Miriam das Neves, com a supervisão de Raul Carvalho.     

A linha de frente do atendimento e a hospitalidade ficam a cargo do paulistano Dennis Cunha, que traz na bagagem mais de 20 anos de experiência à frente da Prima Donna Pizzeria, em São Paulo, e formação em administração hoteleira na escola Les Roches, na Suíça. 

Nossa reportagem visitou o restaurante esta semana, a convite dos novos proprietários, e provou alguns lançamentos. O primeiro deles foi o nhoque frito servido com sardela, clássico antepasto italiano à base de pimentões e anchovas.

Em seguida, fomos apresentados à deliciosa grelhada de camarões VG com molho de espumante, e à suculenta Pérola de Siri. Veja alguns destaques na galeria abaixo, que traz também a surpreendente e saborosa Língua Asiática.   

Novos pratos do Piu

Língua de boi ao molho asiático e fritas (entrada para compartilhar/R$ 48) Foto por Bruno Coelho
Lasanheta de cordeiro (R$ 115/prato individual) Foto por Bruno Coelho
Arroz de pato com linguiça portuguesa (R$ 95/prato individual) Foto por Bruno Coelho
Nhoque frito com sardela (entrada para compartilhar/R$ 48) Foto por Bruno Coelho
Bolinho de siri com molho de alho assado (entrada para compartilhar/R$ 60) Foto por Bruno Coelho
Língua de boi ao molho asiático e fritas (entrada para compartilhar/R$ 48) Foto por Bruno Coelho

O Piu Restaurante, que deixou de se chamar Piu Especiarias e passará em breve por uma reforma no salão, também mudou seu menu executivo, que conta agora com cinco pratos (filé, peixe, salada com frango, salmão e escalope de mignon), de R$ 59 e R$ 85 cada um. A opção vem com entrada e sobremesa do dia já inclusos no valor. 

O executivo está disponível de segunda a sexta, e os horários de funcionamento da casa são: segunda, das 11h30 às 15h30; de terça a quinta, das 11h30 às 23h; sexta e sábado, das 11h30 à 0h; e domingo, das 11h30 às 16h. Mais informações: @piurestaurante.  

Grupo que detém a marca Outback lança delivery de saladas 

O Bold Hospitality Company, grupo por trás das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Chicken and More no Brasil, expandiu sua atuação no mercado de alimentação com o lançamento do Aussie Salad, um novo serviço de delivery dedicado a saladas.

Delivery de saladas Aussie Salad
Salada disponível no novo delivery da Aussie na Grande Vitória Crédito: Aussie/Divulgação

No menu, é possível escolher entre opções mais leves, como a Crunch Mix Salad (R$ 43,90), que combina alface, rúcula, repolho roxo, cenoura ralada, tomate em cubos, maionese balsâmica, pepino e nozes pecan caramelizadas; e também incrementadas, como a Mac’n Salad (R$ 43,90), composta por mix de alfaces, macarrão caracolino, bacon picado, milho, cenoura ralada, tortilha de milho crocante e molho ranch.

Também há versões com frango e camarão, assim como combos que incluem bebidas e sobremesas. O delivery da Aussie está ativo pelo aplicativo iFood em algumas cidades da Grande Vitória. Mais informações: @aussie.chicken

