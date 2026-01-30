Derrete na boca

Croissant no ES: 3 dicas de onde comer o folhado francês e suas versões

Salgado ou doce, puro ou recheado: reunimos locais da Grande Vitória que são famosos pelo produto e vão muito além de sua apresentação tradicional

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:34

Delicado, douradinho, especialmente amanteigado e, quando muito benfeito, dono de uma crocância única, o croissant é um dos produtos mais irresistíveis da panificação. Embora esteja entre os ícones gastronômicos da França, ele nasceu na Áustria: sua origem remete ao kipferl, um pãozinho no formato de meia-lua com textura mais densa.

O descendente francês que conquistou o mundo é item obrigatório nas melhores padarias capixabas, sejam elas tradicionais ou artesanais. Estas, voltadas a uma produção menor e mais elaborada, utilizam insumos especiais em seu preparo, como manteiga francesa, farinha de trigo italiana e fermento natural. O resultado, que requer técnicas apuradas, derrete na boca.

Neste 30 de janeiro, quando se comemora o Dia Mundial do Croissant, reunimos três locais da Grande Vitória que são famosos pelo folhado mas vão muito além do tradicional. Confira a seguir.

1 Do clássico ao recheado No Empório Joaquim , uma das estrelas da padaria é o croissant, presente na versão tradicional (R$ 14) e com diversas opções de recheio, tanto na vitrine como no bistrô e na cafeteria do espaço. Nessa linha, destacam-se sanduíches de croissant como o de ovos e bacon (R$ 35/foto); salmão gravlax, alcaparras, tomate fresco, cebola roxa, sour cream (R$ 45); e caprese, com queijo de búfala, tomate e pesto (R$ 36). A casa também produz o clássico croissant doce, pain au chocolat . Funcionamento: todos os dias. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim. FOTO: Olivier Schochlin. CLUBE A GAZETA: 10% de desconto em vinhos selecionados e 5% em itens de padaria. Clique aqui para mais detalhes.

2 Rabanada e muito mais Sucesso no Natal, a rabanada de croissant (foto) está até hoje no cardápio da O Pão da Ju . Mas essa é apenas uma das delícias feitas com o folhado na casa, que prepara uma versão redonda e recheada criada em Nova York, conhecida como Supreme, nos sabores doce de leite (finalizado com crumble de canela/R$ 25), chocolate e avelã (R$ 25) e pistache (R$ 35). O mini-croissant recheado com creme de amêndoas e coberto com amêndoas tostadas (R$ 12 a unidade) também é destaque por lá. Funcionamento: de terça a sábado. Rua da Grécia, 320, Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @opaodaju. FOTO: Acervo/O Pão da Ju

3 Variedade de folhados Referência na Grande Vitória quando o assunto é folhado, em especial croissant, a Odara Pão e Café produz desde o tradicional (R$ 15) e o pain au chocolat (R$ 18/foto) até as variações - algumas delas encontradas exclusivamente na casa. Um exemplo é o pain suisse (R$ 30), nas versões pepperoni (com muçarela fresca e molho de tomate) e lombo defumado (com bechamel e queijo prato). Outra opção interessante, desta vez doce, é o cruffin, cujo formato lembra um minipanetone. O recheio desse folhado combina geleia de amora a creme diplomata de baunilha, e a finalização é feita com pó de amora e hibisco (R$ 27). Funcionamento: de segunda a sábado, nas três unidades: Vitória (Praia do Canto e Jardim Camburi) e Vila Velha (Praia da Costa). Mais informações: @odarapaoecafe. FOTO: Acervo/Odara

