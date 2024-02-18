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Queijo folhado é dica de petisco fácil para assar na air fryer

Se você gosta de brie e não resiste a preparações que contenham massa folhada, fique de olho nessa receita escolhida pelo HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Que tal preparar um petisco diferente e com um quê de sofisticação para impressionar seus convidados? A dica do HZ é superprática e fica pronta em menos de 15 minutos na air fryer. 
Então, bora conferir o passo a passo do queijo brie com massa folhada? Depois de assá-lo, você pode finalizar com uma geleia de frutas vermelhas de sua preferência ou nozes picadas e fios de mel a gosto. Confira!  

BRIE FOLHADO

Ingredientes:

  • 1 peça inteira de queijo brie
  • 100g de massa folhada
  • 1 gema
  • Geleia de amora/nozes e mel para a cobertura
Brie assado com massa folhada
Queijo brie é assado envolto por massa folhada Crédito: Mondial/Divulgação

Modo de preparo:

  1. Corte a massa folhada no mesmo formato do queijo brie, deixando sobras laterais para conseguir envolver o queijo.
  2. Posicione o queijo no centro e dobre a massa ao redor do queijo. Pincele a gema na massa, coloque no cesto da air fryer e escolha a função legumes, que vai contar 10 minutos a 180ºC.
  3. Sirva com a geleia ou nozes e mel por cima.
Tempo médio de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
Fonte: Mondial
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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