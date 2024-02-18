Queijo folhado é dica de petisco fácil para assar na air fryer

Que tal preparar um petisco diferente e com um quê de sofisticação para impressionar seus convidados? A dica do HZ é superprática e fica pronta em menos de 15 minutos na air fryer.

Então, bora conferir o passo a passo do queijo brie com massa folhada? Depois de assá-lo, você pode finalizar com uma geleia de frutas vermelhas de sua preferência ou nozes picadas e fios de mel a gosto. Confira!

BRIE FOLHADO

Ingredientes:

1 peça inteira de queijo brie

100g de massa folhada



1 gema



Geleia de amora/nozes e mel para a cobertura



Queijo brie é assado envolto por massa folhada Crédito: Mondial/Divulgação

Modo de preparo:

Corte a massa folhada no mesmo formato do queijo brie, deixando sobras laterais para conseguir envolver o queijo. Posicione o queijo no centro e dobre a massa ao redor do queijo. Pincele a gema na massa, coloque no cesto da air fryer e escolha a função legumes, que vai contar 10 minutos a 180ºC.

Sirva com a geleia ou nozes e mel por cima.

Tempo médio de preparo: até 15 minutos

Nível: fácil

Fonte: Mondial

