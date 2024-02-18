Queijo folhado é dica de petisco fácil para assar na air fryer

Que tal preparar um petisco diferente e com um quê de sofisticação para impressionar seus convidados? A dica do HZ é superprática e fica pronta em menos de 15 minutos na air fryer.
Então, bora conferir o passo a passo do queijo brie com massa folhada? Depois de assá-lo, você pode finalizar com uma geleia de frutas vermelhas de sua preferência ou nozes picadas e fios de mel a gosto. Confira!
BRIE FOLHADO
Ingredientes:
- 1 peça inteira de queijo brie
- 100g de massa folhada
- 1 gema
- Geleia de amora/nozes e mel para a cobertura
Modo de preparo:
- Corte a massa folhada no mesmo formato do queijo brie, deixando sobras laterais para conseguir envolver o queijo.
- Posicione o queijo no centro e dobre a massa ao redor do queijo. Pincele a gema na massa, coloque no cesto da air fryer e escolha a função legumes, que vai contar 10 minutos a 180ºC.
- Sirva com a geleia ou nozes e mel por cima.
Tempo médio de preparo: até 15 minutos
Nível: fácil
Fonte: Mondial
Nível: fácil
Fonte: Mondial
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.