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Simples e delicioso

Como fazer bolo cremoso de milho com queijo parmesão

A receita é bastante simples e o resultado é de dar água na boca!  Uma dica é servir o bolo ainda quentinho com um bom café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 02:00

A dupla bolo + café fresquinho segue aquecendo corações em qualquer época do ano. E em plena época de friozinho, ainda no embalo das festas juninas, um bolo cremoso de milho com queijo é uma ótima ideia. 
Se você concorda e já quer logo colocar a mão na massa, siga o passo a passo da receita imbatível que escolhemos para o fim de semana. Uma boa dica é servir o bolo quentinho! 

BOLO CREMOSO DE MILHO COM PARMESÃO

Bolo cremoso de milho
Receita do bolo cremoso de milho leva queijo parmesão Crédito: Renata/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 4 ovos
  • 4 xícaras (chá) de leite
  • 1/2 xícara (chá) de manteiga
  • 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
  • 2 xícaras (chá) de fubá
  • 3/4 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional
  • 50g de queijo parmesão tipo formaggio
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho escorrido, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha e o queijo ralado. Bata bem.
  2. Em seguida, adicione o fermento e misture.
  3. Coloque a mistura em uma forma untada previamente com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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