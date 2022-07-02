Como fazer bolo cremoso de milho com queijo parmesão

A dupla bolo + café fresquinho segue aquecendo corações em qualquer época do ano. E em plena época de friozinho, ainda no embalo das festas juninas, um bolo cremoso de milho com queijo é uma ótima ideia.
Se você concorda e já quer logo colocar a mão na massa, siga o passo a passo da receita imbatível que escolhemos para o fim de semana. Uma boa dica é servir o bolo quentinho!
BOLO CREMOSO DE MILHO COM PARMESÃO
INGREDIENTES:
- 4 ovos
- 4 xícaras (chá) de leite
- 1/2 xícara (chá) de manteiga
- 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
- 2 xícaras (chá) de fubá
- 3/4 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional
- 50g de queijo parmesão tipo formaggio
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, coloque os ovos, a manteiga, o milho escorrido, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha e o queijo ralado. Bata bem.
- Em seguida, adicione o fermento e misture.
- Coloque a mistura em uma forma untada previamente com manteiga e farinha de trigo. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.