Receita de bolo de aipim com pé-de-moleque: dica para o "arraiá"

É São João e as gostosuras das festas juninas estão em alta! E se você vai botar a mão na massa para fazer as comidinhas do "arraiá", fique de olho nesta inspiração: bolo de aipim com pé-de-moleque.
A receita é bem prática, feita com aquela mistura para bolo que você encontra no supermercado, mas o sabor não deixa a desejar. E o visual? Uma beleza, de encher os olhos. Veja abaixo como preparar.
BOLO DE AIPIM COM PÉ-DE-MOLEQUE
INGREDIENTES:
- Para o bolo:
- 1 pacote de mistura para bolo de aipim
- 1 e 1/2 xícara de leite gelado (360ml)
- 3 ovos
- 1/4 de xícara (chá) de coco ralado (50g)
- Para a cobertura pé-de-moleque:
- 6 colheres (sopa) de manteiga gelada (85g)
- 1/3 de xícara (chá) de açúcar (65g)
- 3 colheres (sopa) de mel (60g)
- 1/4 de xícara (chá) de creme de leite (60ml)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de amendoim torrado sem pele (195g)
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Em uma tigela, coloque a mistura para bolo, o leite, os ovos e o coco ralado e bata até obter uma mistura homogênea.
- Unte uma forma redonda média.
- Despeje a massa na forma e leve o bolo para o forno, deixando assar por 30 minutos.
- Enquanto isso, prepare a cobertura. Em uma panela, misture os ingredientes (exceto o amendoim) e cozinhe em fogo médio até a manteiga derreter.
- Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de três minutos.
- Retire do fogo e adicione o amendoim.
- Depois dos 30 minutos do bolo no forno, abra o forno, retire o bolo cuidadosamente e cubra com a cobertura de amendoim.
- Volte o bolo para o forno e deixe assar por mais 10 minutos ou até a superfície dourar e o bolo estar firme (e passar no teste do palito).
Fonte: Fleischmann.