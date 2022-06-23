Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anarriê!

Receita de bolo de aipim com pé-de-moleque: dica para o "arraiá"

Festeje São João reunindo em um único doce duas das gostosuras mais amadas, tradicionais e emblemáticas das festas juninas
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 19:51

É São João e as gostosuras das festas juninas estão em alta! E se você vai botar a mão na massa para fazer as comidinhas do "arraiá", fique de olho nesta inspiração: bolo de aipim com pé-de-moleque.
A receita é bem prática, feita com aquela mistura para bolo que você encontra no supermercado, mas o sabor não deixa a desejar. E o visual? Uma beleza, de encher os olhos. Veja abaixo como preparar.  

BOLO DE AIPIM COM PÉ-DE-MOLEQUE

Bolo de aipim com pé-de-moleque une dois clássicos do "arraiá" Crédito: Fleischmann/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Para o bolo:
  • 1 pacote de mistura para bolo de aipim 
  • 1 e 1/2 xícara de leite gelado (360ml)
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara (chá) de coco ralado (50g)
  • Para a cobertura pé-de-moleque:
  • 6 colheres (sopa) de manteiga gelada (85g)
  • 1/3 de xícara (chá) de açúcar (65g)
  • 3 colheres (sopa) de mel (60g)
  • 1/4 de xícara (chá) de creme de leite (60ml)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de amendoim torrado sem pele (195g)
MODO DE PREPARO: 
  1. Preaqueça o forno a 180ºC. 
  2. Em uma tigela, coloque a mistura para bolo, o leite, os ovos e o coco ralado e bata até obter uma mistura homogênea. 
  3. Unte uma forma redonda média. 
  4. Despeje a massa na forma e leve o bolo para o forno, deixando assar por 30 minutos. 
  5. Enquanto isso, prepare a cobertura. Em uma panela, misture os ingredientes (exceto o amendoim) e cozinhe em fogo médio até a manteiga derreter. 
  6. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de três minutos. 
  7. Retire do fogo e adicione o amendoim. 
  8. Depois dos 30 minutos do bolo no forno, abra o forno, retire o bolo cuidadosamente e cubra com a cobertura de amendoim. 
  9. Volte o bolo para o forno e deixe assar por mais 10 minutos ou até a superfície dourar e o bolo estar firme (e passar no teste do palito).
Fonte: Fleischmann. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados