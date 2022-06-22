São João: 10 lugares para pedir comidas e caixas juninas no ES

BRUNCH JUNINO

Disponível até 8 de julho, o box junino da doceria Alfajor da Anita, que prepara kits sob encomenda, vem com cuscuz de tapioca, papa de milho, canjicão, torta de frango, cocada e pé-de-moleque. São três tamanhos de caixa: Individual (R$ 69/serve até duas pessoas), Casal (R$ 135/de duas a três pessoas) e Família (R$ 229/de quatro a seis pessoas). O box é beneficente: 5% do valor das vendas será revertido em cestas básicas. Pedidos: (27) 99529-5013. São Diogo II, Serra. FOTO: Felicidade em Foco

Sexta, sábado e domingo são os dias escolhidos para o "arraiá" da Caroline Campos Doceria. Nesta época, durante os finais de semana, a vitrine da rede é recheada com gostosuras como papa de milho (R$ 14), cuscuz (R$ 14), canjica de Ninho (R$ 14), canjica de amendoim (R$ 14), canjica 5 Leites (R$ 14) e maçã do amor (R$ 9/foto). Outra pedida especial é o bolo pé-de-moleque (R$ 50). O menu junino fica em cartaz até o final de julho. Lojas em Cariacica, Vitória e Serra. Mais informações: (27) 2141-8010. FOTO: Divulgação

O Café Olima também entrou no clima das festas juninas para incrementar o cardápio. Até o final de julho, estarão junto às fornadas Minimaçã do Amor (docinho de maçã com cobertura vermelha crocante/R$ 5 a unidade), quebra-queixo da casa (R$ 10 o pedaço), minibolo de milho cremoso (R$ 8/foto), e pamonha de colher, servida bem quentinha na xícara (R$ 8 a unidade). Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99789-7807. FOTO: Leonardo Ribeiro

O café colonial da Tanti Afetti ganhou novos itens especialmente para os festejos de São João. Durante a temporada, tanto o café da manhã (das 7h às 10h) como o café da tarde (das 16h às 19h) terão bolo de fubá, cuscuz, pé-de-moleque, cocada e bolo de milho. O valor do bufê de café colonial é R$ 79,90 o quilo. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @tantiafetti (Instagram). FOTO: Divulgação

O pé-de-moleque cremoso, com amendoim torrado e caramelo com flor de sal (R$ 15/150ml) é um dos quitutes criados para o arraial da Sussi Doceria Afetiva (antiga Via Gourmet). Também fazem parte a Canjica dos Deuses, com borda de caramelo salgado (a partir de R$ 17/240ml), e o cuscuz de tapioca cremoso com calda de leite condensado e coco (R$ 32/400ml). O Brigadeiro do Amor, envolto em calda de maçã do amor, fecha a lista, saindo a R$ 7 a unidade. Os produtos estão disponíveis para entrega via aplicativo Americanas Delivery ou para retirada com agendamento, de quarta a sábado, das 12h às 17h. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: (27) 98151-6505. FOTO: Sussi/Instagram

Bolo, canjica e pipoca são as comidinhas oficiais do arraial da Cakes & Bakes Family, que fica em Vitória e recebe pedidos pelo Whatsapp (27) 99297-9654. Os bolos caseiros custam R$ 60 cada um, em cinco versões: fubá com goiabada, churros com doce de leite e paçoca, banana caramelizada com doce de leite, chocolate com brigadeiro e cenoura com brigadeiro. A Canjica da Dona Nelma também é destaque, saindo a R$ 45 (500g) e R$ 70 (1 kg). As pipocas de Ninho e de Nutella completam a lista, custando a partir de R$ 25 (250g). FOTO: Cakes & Bakes/Instagram

As comidinhas veganas da Karunã, em Vitória, também entraram no clima das festas juninas. No menu temático, destaque para o canjicão (R$ 28/500g) e para o pé-de-moleque (R$ 20/quatro unidades). Na seção dos congelados, há empadão de jaca (R$ 38/500g) e bolinho caipira recheado com ragu de cogumelos (R$ 35/10 unidades). Uma outra opção é a caixa junina com bolo, doces, caldo, canjicão e um congelado (R$ 180). Pedidos: (27) 99943-5852.

CLUBE A GAZETA: FOTO: Divulgação As pamonhas produzidas em Serrânia, no Sul de Minas, são campeãs de pedidos no festival junino da Mercearia Belmiro. Até 15 de julho, a pamonha mineira (servida na hora ou vendida congelada para preparar em casa/R$ 14,90) se junta a outras comidas típicas do menu, como bolo de milho (R$ 8,90 a fatia), cumbuquinhas de arroz doce (R$ 9,90) e de canjica R$ 9,90, além de paçoca (R$ 2) e pé-de-moleque (R$ 3). Praia do Canto, Vitória. clique aqui para ver os benefícios . Mais informações: (27) 99930-1313.

O bufê Tereza Aragão Gourmet preparou um menu de São João para retirada no dia 23 de junho, véspera de São João. O cardápio inclui caldinhos, bolos, cachorro-quente, empadão, carne louca e salgados. Feitos em dois tamanhos (13 ou 25cm de diâmetro), os bolos podem ser de aipim, milho com beijinho e fubá recheado com goiabada (a partir de R$ 45). Na lista dos caldos há mocofava e canjica com linguiça, e um outro destaque é o hot dog de massa folhada com molho rústico de tomate e batata palha (R$ 80/30 unidades). Mata da Praia, Vitória. Pedidos: (27) 99923-8066.