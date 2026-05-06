Operação contra tráfico prende dois e apreende 5 armas no Sul do ES

Dois homens, de 34 e 53 anos, foram presos pela Polícia Civil durante uma operação contra o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (5). As prisões ocorreram nos municípios de Piúma e Itapemirim. Durante a ação, os policiais apreenderam cinco armas, além de drogas e munições.





A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Itapemirim, sob responsabilidade do delegado Daniel de Araújo, com apoio da Polícia Militar. Os suspeitos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e encaminhados à delegacia do município.





Segundo o delegado, as investigações apontam que os dois têm envolvimento direto com o tráfico na região, que abrange também cidades como Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul.





De acordo com a Polícia Civil, a ação integra uma investigação mais ampla sobre a atuação estruturada do tráfico na região de Itapemirim, com indícios de expansão das atividades criminosas para outros municípios do Sul capixaba.