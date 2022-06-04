Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bom demais

Faça bolinhos de arroz doce e entre no clima das festas juninas

Receita pode ficar ainda melhor se a massa for recheada com banana. E que tal um doce de leite cremoso para acompanhar?
Evelize Calmon

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 02:00

É tempo de festas juninas e quem não perde um "arraiá" já pode entrar no clima de São João em casa, colocando a mão na massa e preparando quitutes da época.
Inspiração para isso aqui não falta, pois em HZ você encontra receitas práticas e deliciosas para se inspirar. 
Quer uma dica para fazer e arrasar no fim de semana? Bolinho de arroz doce, que você confere o preparo, passo a passo, logo a seguir. Vai ser sucesso na certa!
Bolinho de arroz doce
Você pode servir os bolinhos com doce de leite Crédito: Josapar/Divulgação

BOLINHO DE ARROZ DOCE

INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de arroz (180g)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar (30g)
  • 2 xícaras (chá) de leite (480g)
  • ¼ de xícara (chá) de água (60ml)
  • 1 xícara (chá) de leite condensado (240ml)
  • 1 colher (sopa) de manteiga (20g)
  • Raspas de 1 limão
  • 1 ovo
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)
  • 1 colher (chá) de fermento em pó (8g)
  • Óleo para fritar
  • 2 colheres (sopa) de açúcar (30g)
  • 1 colher (chá) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque o arroz, o açúcar, o leite e a água. 
  2. Cozinhe o arroz em fogo brando até ficar macio. 
  3. Retire do fogo e misture o leite condensado, a manteiga e as raspas de limão.  Deixe esfriar.
  4. Em uma tigela, misture ao arroz cozido o ovo, a farinha e o fermento. Misture bem até formar uma massa homogênea.
  5. Em uma frigideira, aqueça o óleo e, com o auxílio de uma colher (sopa), faça os bolinhos, fritando-os logo em seguida.
  6. Os bolinhos devem fritar até ficarem dourados. Quando estiverem no ponto, retire-os da panela e coloque em papel toalha, deixando esfriar um pouco. 
  7. Finalmente, polvilhe o açúcar e a canela misturados.
  8. Dica: você pode adicionar um recheio a cada bolinho, como banana em rodelas, por exemplo.
Fonte: Josapar Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados