Faça bolinhos de arroz doce e entre no clima das festas juninas

É tempo de festas juninas e quem não perde um "arraiá" já pode entrar no clima de São João em casa, colocando a mão na massa e preparando quitutes da época.
Quer uma dica para fazer e arrasar no fim de semana? Bolinho de arroz doce, que você confere o preparo, passo a passo, logo a seguir. Vai ser sucesso na certa!
BOLINHO DE ARROZ DOCE
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de arroz (180g)
- 2 colheres (sopa) de açúcar (30g)
- 2 xícaras (chá) de leite (480g)
- ¼ de xícara (chá) de água (60ml)
- 1 xícara (chá) de leite condensado (240ml)
- 1 colher (sopa) de manteiga (20g)
- Raspas de 1 limão
- 1 ovo
- ½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)
- 1 colher (chá) de fermento em pó (8g)
- Óleo para fritar
- 2 colheres (sopa) de açúcar (30g)
- 1 colher (chá) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o arroz, o açúcar, o leite e a água.
- Cozinhe o arroz em fogo brando até ficar macio.
- Retire do fogo e misture o leite condensado, a manteiga e as raspas de limão. Deixe esfriar.
- Em uma tigela, misture ao arroz cozido o ovo, a farinha e o fermento. Misture bem até formar uma massa homogênea.
- Em uma frigideira, aqueça o óleo e, com o auxílio de uma colher (sopa), faça os bolinhos, fritando-os logo em seguida.
- Os bolinhos devem fritar até ficarem dourados. Quando estiverem no ponto, retire-os da panela e coloque em papel toalha, deixando esfriar um pouco.
- Finalmente, polvilhe o açúcar e a canela misturados.
- Dica: você pode adicionar um recheio a cada bolinho, como banana em rodelas, por exemplo.
Fonte: Josapar Alimentos.