Aprenda a fazer musse de queijo brie com chocolate e avelãs

Musse de queijo brie com chocolate e avelã é uma receita de sobremesa para quem gosta de provar combinações culinárias inusitadas, tanto de sabores como de texturas.
Nessa dica do HZ, o grande destaque é o queijo brie, de sabor levemente amanteigado, com notas de nozes. Para completar a experiência, entram no preparo avelãs moídas, trazendo crocância e um gostinho maravilhoso inconfundível.
Confira abaixo o passo a passo dessa preparação que tem tudo para surpreender seus convidados.
MUSSE DE QUEIJO BRIE COM CHOCOLATE E AVELÃ
Ingredientes:
- 1 embalagem de queijo brie (200g)
- ¼ de xícara (chá) ou 60g de creme de leite fresco
- 2 xícaras (chá) ou 180g de chocolate meio amargo
- 3 colheres (sopa) ou 18g de cacau em pó
- ¾ de xícara (chá) ou 120g de avelã torrada e moída
Modo de preparo:
- Pique o queijo brie em pedaços pequenos, coloque no processador junto com o creme de leite fresco e triture.
- Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em um recipiente de vidro e leve-o ao micro-ondas para derreter.
- Coloque no processador junto com o queijo e adicione o cacau em pó e as avelãs torradas e moídas.
- Bata até obter uma mistura homogênea.
- Distribua nos recipientes e sirva em seguida.
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
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