Aprenda a fazer musse de queijo brie com chocolate e avelãs

Musse de queijo brie com chocolate e avelã é uma receita de sobremesa para quem gosta de provar combinações culinárias inusitadas, tanto de sabores como de texturas.

Nessa dica do HZ, o grande destaque é o queijo brie, de sabor levemente amanteigado, com notas de nozes. Para completar a experiência, entram no preparo avelãs moídas, trazendo crocância e um gostinho maravilhoso inconfundível.

Confira abaixo o passo a passo dessa preparação que tem tudo para surpreender seus convidados.

MUSSE DE QUEIJO BRIE COM CHOCOLATE E AVELÃ

Receita de musse de brie com chocolate rende em média 12 porções Crédito: Tirolez/Divulgação

Ingredientes:

1 embalagem de queijo brie (200g)

¼ de xícara (chá) ou 60g de creme de leite fresco



2 xícaras (chá) ou 180g de chocolate meio amargo



3 colheres (sopa) ou 18g de cacau em pó



¾ de xícara (chá) ou 120g de avelã torrada e moída

Modo de preparo:

Pique o queijo brie em pedaços pequenos, coloque no processador junto com o creme de leite fresco e triture. Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em um recipiente de vidro e leve-o ao micro-ondas para derreter.

Coloque no processador junto com o queijo e adicione o cacau em pó e as avelãs torradas e moídas.

Bata até obter uma mistura homogênea.

Distribua nos recipientes e sirva em seguida.



Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Nível: fácil

Fonte: Tirolez

