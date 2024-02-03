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Aprenda a fazer musse de queijo brie com chocolate e avelãs

Receita de sobremesa é ideal para impressionar seus convidados com sofisticação e uma combinação única de sabores e texturas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Musse de queijo brie com chocolate e avelã é uma receita de sobremesa para quem gosta de provar combinações culinárias inusitadas, tanto de sabores como de texturas. 
Nessa dica do HZ, o grande destaque é o queijo brie, de sabor levemente amanteigado, com notas de nozes. Para completar a experiência, entram no preparo avelãs moídas, trazendo crocância e um gostinho maravilhoso inconfundível.  
Confira abaixo o passo a passo dessa preparação que tem tudo para surpreender seus convidados.  

MUSSE DE QUEIJO BRIE COM CHOCOLATE E AVELÃ

Musse queijo brie com chocolate e amêndoas
Receita de musse de brie com chocolate rende em média 12 porções Crédito: Tirolez/Divulgação

Ingredientes: 

  • 1 embalagem de queijo brie (200g)
  • ¼ de xícara (chá) ou 60g de creme de leite fresco
  • 2 xícaras (chá) ou 180g de chocolate meio amargo
  • 3 colheres (sopa) ou 18g de cacau em pó
  • ¾ de xícara (chá) ou 120g de avelã torrada e moída

Modo de preparo: 

  1. Pique o queijo brie em pedaços pequenos, coloque no processador junto com o creme de leite fresco e triture.
  2. Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em um recipiente de vidro e leve-o ao micro-ondas para derreter.
  3. Coloque no processador junto com o queijo e adicione o cacau em pó e as avelãs torradas e moídas.
  4. Bata até obter uma mistura homogênea.
  5. Distribua nos recipientes e sirva em seguida.
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil 
Fonte: Tirolez
Confira outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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