Pavê de chocolate: aprenda receita fácil que não pesa no bolso

Pavê de chocolate é um tipo de sobremesa que costuma agradar a todos e combina com qualquer ocasião. No dia a dia, nos encontros de fim de semana e em comemorações especiais, ela é uma alternativa simples e bastante em conta para adoçar o paladar.
Se você gostou dessa ideia de sobremesa para incrementar sua mesa, confira o passo a passo a seguir e inclua a gostosura na lista.
PAVÊ DE CHOCOLATE
Ingredientes:
- 2 gemas
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 lata de leite condensado
- 2 xícaras (chá) de leite
- 3 colheres (sopa) de cacau em pó
- 1/2 xícara (100 g) de chocolate meio amargo picado
- 2 pacotes de biscoito de maisena (360g)
- 1 xícara (chá) de leite
- Raspas de chocolate para decorar.
Modo de preparo:
- Em uma panela, coloque as gemas, o amido de milho, a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta.
- Acrescente aos poucos o leite condensado e, em seguida, o leite. Mexa bem.
- Leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. Com o creme ainda quente, coloque o chocolate meio amargo ralado e o cacau em pó. Misture.
- Montagem: molhe os biscoitos no leite e arrume-os no fundo do refratário. Intercale camadas de biscoitos e creme. Finalize com raspas de chocolate e leve para gelar por, pelo menos, duas horas.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.