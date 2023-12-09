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Cremoso

Pavê de chocolate: aprenda receita fácil que não pesa no bolso

Sobremesa é um curinga para ocasiões especiais e surge como alternativa simples e barata para compor as refeições
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 08:00

Pavê de chocolate
Pavê de chocolate é simples de fazer e não custa caro Crédito: Galo/Divulgação
Pavê de chocolate é um tipo de sobremesa que costuma agradar a todos e combina com qualquer ocasião. No dia a dia, nos encontros de fim de semana e em comemorações especiais, ela é uma alternativa simples e bastante em conta para adoçar o paladar. 
Se você gostou dessa ideia de sobremesa para incrementar sua mesa, confira o passo a passo a seguir e inclua a gostosura na lista. 

PAVÊ DE CHOCOLATE

Ingredientes: 

  • 2 gemas
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 lata de leite condensado
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 3 colheres (sopa) de cacau em pó
  • 1/2 xícara (100 g) de chocolate meio amargo picado
  • 2 pacotes de biscoito de maisena (360g)
  • 1 xícara (chá) de leite
  • Raspas de chocolate para decorar.

Modo de preparo: 

  1. Em uma panela, coloque as gemas, o amido de milho, a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta.
  2. Acrescente aos poucos o leite condensado e, em seguida, o leite. Mexa bem.
  3. Leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. Com o creme ainda quente, coloque o chocolate meio amargo ralado e o cacau em pó. Misture.
  4. Montagem: molhe os biscoitos no leite e arrume-os no fundo do refratário. Intercale camadas de biscoitos e creme. Finalize com raspas de chocolate e leve para gelar por, pelo menos, duas horas.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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