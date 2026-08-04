Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2026

A carta “3 de Ouros” revela um dia favorável para as parcerias e o crescimento conjunto. No amor, o diálogo e a cooperação fortalecerão a relação, ajudando a construir planos em comum. Na carreira, seu trabalho será reconhecido e poderá render novas oportunidades por meio de boas parcerias. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e equilibrada. Entre amigos, a troca de experiências será enriquecedora e poderá abrir portas importantes.