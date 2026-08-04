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Guia de presentes

Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos

Seja para o pai que não abre mão de um perfume marcante, para aquele que está descobrindo os benefícios do skincare ou para o que adora a praticidade de um combo completo, preparamos uma curadoria especial

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

04 ago 2026 às 09:00
Presentes de Dia dos Pais 2026
Seleção de presentes para o Dia dos Pais 2026 Arte Guilherme Sillva

O cuidado masculino deixou de ser sinônimo apenas do básico "barba e cabelo". Hoje, os homens estão cada vez mais atentos à saúde da pele, à importância de uma boa fragrância e a rituais de bem-estar. Com a proximidade do Dia dos Pais, o mercado de beleza se renova com lançamentos e edições especiais que vão muito além do óbvio.


Seja para o pai que não abre mão de um perfume marcante, para aquele que está descobrindo os benefícios do skincare ou para o que adora a praticidade de um combo completo, preparamos uma curadoria especial. Reunimos 40 sugestões de presentes divididas entre perfumaria, kits exclusivos e cuidados com a pele para você acertar em cheio na escolha do presente. Confira a nossa seleção. 

Presentes de Dia dos Pais 2026
Seleção de presentes para o Dia dos Pais 2026 Arte Guilherme Sillva

  1. Deo Colônia I’man Atomic, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NA AMAZON)

  2. Sabonete Facial em Espuma Hyper Real, da Mac. Preço: R$ 239,00

  3. True Optimism Deo Parfum, da Mary Kay. Preço: R$ 189,90

  4. Hugo x Krink Collab Eau de Parfum. Preço: R$ 549,90 

  5. Deep Blue Rub, do dōTERRA. Preço: R$ 297,00

  6. Kit Linha H, da Haskell. Preço: R$ 222,60 

  7. Desodorante Antitranspirante Men, da Herbíssimo. Preço: R$ 10,90

  8. Sabonete Sérum Líquido Intense Hydration, de Dove. Preço: R$ 53,91 (COMPRE NA AMAZON)

  9. Perfume Golden Elixir, da Riffs. Preço: R$ 370,00 (COMPRE NA AMAZON)

  10. Sabonete de Limpeza Facial, de Dermotivin. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE

Presentes de Dia dos Pais 2026
Seleção de presentes para o Dia dos Pais 2026 Arte Guilherme Sillva

  1. Protetor Solar Aerossol FPS 70, da Helioderm. Preço: R$ 60,35 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Perfume Vetiver Fauve, de Guerlain. Preço: R$ 2.460,00

  3. Facial Wash Moisture, de Bioré. Preço: R$ 45,90 (COMPRE NA AMAZON)

  4. Perfume Myslf L'Absolu, de Yves Saint Laurent. Preço:  (COMPRE NA AMAZON)

  5. Sérum Hidratante Facial Noturno, da Kur. Preço: R$ 219,00 

  6. Perfume Black Collection Preludio, da Gritti Venetia. Preço: R$ 1.724,00 (COMPRE NA AMAZON)

  7. Kit Oleosidade, da Oh My!. Preço: R$ 108,60

  8. Sérum Retinal, da Isdin. Preço: R$ 389,90

  9. Eau de Parfum Black, de Mercedes-Benz Club. Prerço: R$ 578,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Kit Quasar Blue, de O Boticário.Preço: R$ 242,80

Presentes de Dia dos Pais 2026
Seleção de presentes para o Dia dos Pais 2026 Arte Guilherme Sillva

  1. Eau de Parfum 7.25, da Amyi. Preço: R$ 860,00

  2. Hidratante Facial Hydragel Oil Control, da Creamy. Preço: R$ 66,30 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Hidratante Facial Intensive Moisture Care Essência, da Curél. Preço: R$ 109,00

  4. Kit Iconique 001 Intense, da O.U.I Paris. Preço: R$ 407,99

  5. Bastão Hidratante Depore Stick Ultra Matte, da Ada Tina. Preço:  R$ 145,00 (COMPRE NA AMAZON)

  6. Kit Finalização Fixação Extra Forte Efeito Molhado Charming, da Cless Cosméticos. Preço: R$ 143,60

  7. The Inspired Collection  Amber Bourbon, da Etleé. Preço: R$ 179,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Kit Men Urban, de Giovanna Baby. Preço: R$ 99,90

  9. Shampoo Trichology Xsome Sensi Scalp Force, da Mezzo. Preço: R$ 173,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Kit Travel Set, da Curaprox. Preço: Preço: R$ 85,00

Presentes de Dia dos Pais 2026
Seleção de presentes para o Dia dos Pais 2026 Arte Guilherme Sillva

  1. Optimal Hydration Water Gel Restaurador, da Cetaphil. Preço: R$ 105,69 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Perfume The One For Men, de Dolce e Gabbana. Preço: R$ 1.299,00

  3. Autobronzeador Bifásico, da Skelt. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Perfume Vibes Chill Zone, da Adidas. Preço: R$ 102,16 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Sérum de Limpeza Iluminador Vitamina C, da Garnier. Preço: R$ 30,29 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Máscara Detox Mr Thomas, da Labotrat. Preço: R$ 32,00 (COMPRE NA AMAZON)

  7. Kit Fortificante que Engrossa, Protege e dá Densidade ao Cabelo, da Prohall. Preço: R$ R$ 49,90

  8. Kit H-Men Impact, da Hinode. Preço: R$ 180,40

  9. Kit Homem Sagaz com Nécessaire, da Natura. Preço: R$ 382,80

  10. Sultan Secret EDP, de Maryaj. Preço: R$ 449,00

*Os preços foram consultados em 21/07/2026

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