Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos

O cuidado masculino deixou de ser sinônimo apenas do básico "barba e cabelo". Hoje, os homens estão cada vez mais atentos à saúde da pele, à importância de uma boa fragrância e a rituais de bem-estar. Com a proximidade do Dia dos Pais, o mercado de beleza se renova com lançamentos e edições especiais que vão muito além do óbvio.
Seja para o pai que não abre mão de um perfume marcante, para aquele que está descobrindo os benefícios do skincare ou para o que adora a praticidade de um combo completo, preparamos uma curadoria especial. Reunimos 40 sugestões de presentes divididas entre perfumaria, kits exclusivos e cuidados com a pele para você acertar em cheio na escolha do presente. Confira a nossa seleção.
- Deo Colônia I’man Atomic, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NA AMAZON)
- Sabonete Facial em Espuma Hyper Real, da Mac. Preço: R$ 239,00
- True Optimism Deo Parfum, da Mary Kay. Preço: R$ 189,90
- Hugo x Krink Collab Eau de Parfum. Preço: R$ 549,90
- Deep Blue Rub, do dōTERRA. Preço: R$ 297,00
- Kit Linha H, da Haskell. Preço: R$ 222,60
- Desodorante Antitranspirante Men, da Herbíssimo. Preço: R$ 10,90
- Sabonete Sérum Líquido Intense Hydration, de Dove. Preço: R$ 53,91 (COMPRE NA AMAZON)
- Perfume Golden Elixir, da Riffs. Preço: R$ 370,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Sabonete de Limpeza Facial, de Dermotivin. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protetor Solar Aerossol FPS 70, da Helioderm. Preço: R$ 60,35 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Vetiver Fauve, de Guerlain. Preço: R$ 2.460,00
- Facial Wash Moisture, de Bioré. Preço: R$ 45,90 (COMPRE NA AMAZON)
- Perfume Myslf L'Absolu, de Yves Saint Laurent. Preço: (COMPRE NA AMAZON)
- Sérum Hidratante Facial Noturno, da Kur. Preço: R$ 219,00
- Perfume Black Collection Preludio, da Gritti Venetia. Preço: R$ 1.724,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Oleosidade, da Oh My!. Preço: R$ 108,60
- Sérum Retinal, da Isdin. Preço: R$ 389,90
- Eau de Parfum Black, de Mercedes-Benz Club. Prerço: R$ 578,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Quasar Blue, de O Boticário.Preço: R$ 242,80
- Eau de Parfum 7.25, da Amyi. Preço: R$ 860,00
- Hidratante Facial Hydragel Oil Control, da Creamy. Preço: R$ 66,30 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hidratante Facial Intensive Moisture Care Essência, da Curél. Preço: R$ 109,00
- Kit Iconique 001 Intense, da O.U.I Paris. Preço: R$ 407,99
- Bastão Hidratante Depore Stick Ultra Matte, da Ada Tina. Preço: R$ 145,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Finalização Fixação Extra Forte Efeito Molhado Charming, da Cless Cosméticos. Preço: R$ 143,60
- The Inspired Collection Amber Bourbon, da Etleé. Preço: R$ 179,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Men Urban, de Giovanna Baby. Preço: R$ 99,90
- Shampoo Trichology Xsome Sensi Scalp Force, da Mezzo. Preço: R$ 173,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Kit Travel Set, da Curaprox. Preço: Preço: R$ 85,00
- Optimal Hydration Water Gel Restaurador, da Cetaphil. Preço: R$ 105,69 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume The One For Men, de Dolce e Gabbana. Preço: R$ 1.299,00
- Autobronzeador Bifásico, da Skelt. Preço: R$ 89,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Vibes Chill Zone, da Adidas. Preço: R$ 102,16 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sérum de Limpeza Iluminador Vitamina C, da Garnier. Preço: R$ 30,29 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Máscara Detox Mr Thomas, da Labotrat. Preço: R$ 32,00 (COMPRE NA AMAZON)
- Kit Fortificante que Engrossa, Protege e dá Densidade ao Cabelo, da Prohall. Preço: R$ R$ 49,90
- Kit H-Men Impact, da Hinode. Preço: R$ 180,40
- Kit Homem Sagaz com Nécessaire, da Natura. Preço: R$ 382,80
- Sultan Secret EDP, de Maryaj. Preço: R$ 449,00
*Os preços foram consultados em 21/07/2026
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