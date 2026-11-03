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Investigação

Homem de 64 anos é encontrado morto perto de pedreira em Santa Teresa

Corpo de vítima de 64 anos estava em decomposição; familiares disseram à PM que ele teria ido ao local para explodir rochas

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 20:11

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

03 nov 2026 às 20:11

Um homem de 64 anos foi encontrado morto nas proximidades de uma pedreira, na localidade de São Sebatião de Várzea Alegre, na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar, que foi acionada na manhã desta terça-feira (3) e encontrou o corpo já em estado de decomposição.

o de decomposição.


Segundo a PM, familiares relataram que o homem possivelmente teria ido ao local no último sábado (31) para realizar uma explosão de rochas no terreno. Não há confirmação de que a atividade tenha sido realizada ou de que tenha relação com a morte. A identidade da vítima não foi divulgada.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte serão investigadas pela Delegacia Regional de Santa Teresa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

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