Homem de 64 anos é encontrado morto perto de pedreira em Santa Teresa

Um homem de 64 anos foi encontrado morto nas proximidades de uma pedreira, na localidade de São Sebatião de Várzea Alegre, na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar, que foi acionada na manhã desta terça-feira (3) e encontrou o corpo já em estado de decomposição.

o de decomposição.





Segundo a PM, familiares relataram que o homem possivelmente teria ido ao local no último sábado (31) para realizar uma explosão de rochas no terreno. Não há confirmação de que a atividade tenha sido realizada ou de que tenha relação com a morte. A identidade da vítima não foi divulgada.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte serão investigadas pela Delegacia Regional de Santa Teresa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.