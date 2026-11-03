Homem é encontrado morto com marcas de tiros em rodovia de Cariacica

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), no acostamento da Rodovia Almir Rodrigues Laranja, em Cariacica Sede, próximo ao trevo que dá acesso a Santa Leopoldina. O corpo, que apresentava marcas de tiros, foi localizado por ciclistas que pedalavam pela região e acionaram a polícia.





Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias marcas de disparos na região do peito. Os policiais foram ao local e acionaram a perícia.





O homem foi identificado como Marcos Turow, de 45 anos, por meio dos documentos encontrados em sua carteira. Conforme a PM, ele seria de Santa Leopoldina e costumava frequentar a Ceasa, em Cariacica.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito havia sido detido até a última atualização da reportagem. A corporação não divulgou detalhes das investigações.





A polícia ressaltou que a população pode ajudar nas investigações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais: