AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Investigação

Homem é encontrado morto com marcas de tiros em rodovia de Cariacica

Marcos Turow, de 45 anos, foi localizado por ciclistas no acostamento, próximo ao trevo de acesso a Santa Leopoldina; Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 16:06

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

03 nov 2026 às 16:06
Corpo de Marcos foi encontrado no acostamento de rodovia em Cariacica Sede, próximo ao trevo de Santa Leopoldina Foto: Archimedes Patricio/TV Gazeta

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), no acostamento da Rodovia Almir Rodrigues Laranja, em Cariacica Sede, próximo ao trevo que dá acesso a Santa Leopoldina. O corpo, que apresentava marcas de tiros, foi localizado por ciclistas que pedalavam pela região e acionaram a polícia.


Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias marcas de disparos na região do peito. Os policiais foram ao local e acionaram a perícia.


O homem foi identificado como Marcos Turow, de 45 anos, por meio dos documentos encontrados em sua carteira. Conforme a PM, ele seria de Santa Leopoldina e costumava frequentar a Ceasa, em Cariacica.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito havia sido detido até a última atualização da reportagem. A corporação não divulgou detalhes das investigações.


A polícia ressaltou que a população pode ajudar nas investigações, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais:

  • Telefone: basta discar 181;

  • Site: www.disquedenuncia181.es.gov.br;

  • WhatsApp: mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo o passo a passo do atendimento virtual.

Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

*Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.

Veja Também 

Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (2)

Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Barra de São Francisco

Imagem de destaque

Homem sai para pescar e é encontrado morto às margens de BR em São Mateus

SML de Linhares, no Norte do ES

Homem é encontrado morto com marca de tiro em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Investigação Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista fica ferido após carreta tombar em Jaguaré
Motorista fica ferido após carreta tombar em Jaguaré
Lorenzo Pazolini, governador eleito do Espírito Santo, concede em entrevista à CBN Vitória em 26/10/2026
Sinais, fortes sinais: Os nomes escalados por Pazolini até agora
Betano, patrocinadora master do Flamengo
Clubes de futebol reclamam ao STF de perdas milionárias com fim das bets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.