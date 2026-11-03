Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Barra de São Francisco

Um homem de 55 anos e uma mulher de 49 morreram após a motocicleta em que estavam se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Levy Teixeira Lima, no bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o motorista e o passageiro do automóvel ficaram gravemente feridos.





De acordo com a PM, o condutor do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Levantamentos iniciais dos policiais identificaram marcas de pneus na pista que indicariam que o automóvel teria invadido a contramão e atingido a motocicleta.





O motorista e o passageiro do carro foram socorridos Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados a um hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.





As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.