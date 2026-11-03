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Colisão em rodovia

Acidente deixa dois mortos e dois feridos em Barra de São Francisco

Publicado em

03 nov 2026 às 12:01
Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (2)
Motorista do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 55 anos e uma mulher de 49 morreram após a motocicleta em que estavam se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Levy Teixeira Lima, no bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o motorista e o passageiro do automóvel ficaram gravemente feridos.


De acordo com a PM, o condutor do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Levantamentos iniciais dos policiais identificaram marcas de pneus na pista que indicariam que o automóvel teria invadido a contramão e atingido a motocicleta.


O motorista e o passageiro do carro foram socorridos Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados a um hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.


As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Mulher é impedida de sair de casa ao terminar relacionamento na Serra

Publicado em 03/11/2026 às 12:27

Um homem de 31 anos foi preso após impedir a companheira, de 26 anos, e o filho do casal, de 1 ano, de saírem de casa, na manhã de segunda-feira (2), no bairro Ourimar, na Serra. Segundo a vítima, o suspeito chegou embriagado à residência e, após ela manifestar o desejo de terminar o relacionamento, tomou o celular dela e a impediu de deixar o imóvel.


A mulher conseguiu recuperar o aparelho e pedir ajuda à irmã, que acionou a Polícia Militar. Segundo a corporação, durante o transporte para a delegacia, o suspeito teria dito que "o ocorrido foi desnecessário e é por isso que tem cara que mata a mulher”.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Combate ao tráfico

Três suspeitos são presos com quase 2 kg de drogas em Cachoeiro

Publicado em 03/11/2026 às 11:51
PM apreendeu drogas e dinheiro no bairro São Francisco de Assis
PM apreendeu drogas e dinheiro no bairro São Francisco de Assis Crédito: Divulgação | PMES

Três homens, de 28, 30 e 38 anos, foram presos em uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). Na casa apontada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais apreenderam quase 2 kg de drogas, além de dinheiro, cigarros eletrônicos e outros materiais.


Segundo a PM, uma denúncia anônima informava que um homem estaria armazenando drogas no imóvel e tinha um mandado de prisão em aberto. Durante uma campana, os policiais viram o suspeito entrar em um carro com uma sacola. Ao perceber que era acompanhado, um dos ocupantes do veículo arremessou o objeto pela janela. Dentro dele, havia porções de crack.


Além do suspeito, os outros dois ocupantes do carro também foram detidos. Nas buscas na residência, os militares encontraram porções de crack, cocaína, maconha do tipo skunk e um tablete de maconha. Também foram apreendidos R$ 612, 12 dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), quatro celulares, duas munições de calibre 5,56 mm, duas balanças de precisão e um molho de chaves.


De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ter um mandado de prisão cumprido. O suspeito de 38 anos também foi autuado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Já o homem de 28 anos foi autuado pelos mesmos crimes, além de desobediência e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação, gerando perigo de dano. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência doméstica

Homem é preso após agredir companheira com pé de cabra em Marataízes

Publicado em 03/11/2026 às 11:39

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira, de 43, com um pé de cabra em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (2). A Polícia Militar foi acionada pela vítima e encontrou o suspeito tentando arrombar a porta do imóvel para entrar.


Segundo a PM, após a abordagem, a mulher contou que uma discussão motivada por ciúmes começou na noite anterior. Durante o desentendimento, o homem teria se alterado e passado a agredi-la com o pé de cabra, atingindo o braço e a cabeça.


A vítima relatou ainda que foi ameaçada de morte pelo companheiro, que teria dito que a mataria caso ela acionasse a polícia. Conforme o registro dos militares, mesmo na presença da equipe, o homem voltou a ameaçá-la.


A mulher informou que não precisava de atendimento médico. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Homicídio

Homem sai para pescar e é encontrado morto às margens de BR em São Mateus

Publicado em 03/11/2026 às 11:21

Um homem de 36 anos foi encontrado morto às margens da BR 381, na região de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (2). A companheira da vítima contou à Polícia Militar que ele havia saído de casa na tarde de domingo (1º) para pescar e não retornou.


Segundo a PM, o corpo apresentava três lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. A motocicleta utilizada pelo homem não foi encontrada.


Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Homem é encontrado morto com marca de tiro em Linhares

Publicado em 03/11/2026 às 10:44

Um homem identificado como Emanuel Dionizio Turibio, de 53 anos, foi encontrado morto com marca de tiro no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). De acordo com a perícia da Polícia Científica, a vítima apresentava uma perfuração na região do tórax.


Segundo a Polícia Militar, havia testemunhas no local, mas ninguém soube informar como o crime aconteceu. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passou por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

PM atira em homem após tentativa de ataque com faca em Colatina

Publicado em 03/11/2026 às 10:15
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Homem foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos após ser baleado Crédito: Brunela Alves

Um policial militar atirou em um homem de 34 anos após ele avançar em sua direção com uma faca, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, Lucas Adir Vaz foi atingido no pé direito e não corria risco de morte.


O militar relatou à corporação que chegava em casa de carro com a família quando o homem se aproximou do veículo. O policial estava com um dos filhos no colo e pediu que o indivíduo se afastasse. Após uma nova aproximação, o homem teria sacado uma faca que carregava na cintura. O PM afirmou que se identificou como policial e ordenou que ele largasse a arma, mas o suspeito avançou em sua direção. Nesse momento, o militar efetuou um disparo.


O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Ainda segundo a PM, Lucas também é apontado como participante de um roubo de celular ocorrido mais cedo no Centro da cidade. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia após receber alta.


A Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por tentativa de roubo majorado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Mobilidade

Vila Velha ganha estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa

Publicado em 03/11/2026 às 08:59
O espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, sendo quatro vagas reservadas para atendimento prioritário
O espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, sendo quatro vagas reservadas para atendimento prioritário Crédito: Alberto Borém

Quem passou pela orla da Praia da Costa, em Vila Velha, nos últimos dias deve ter notado a implantação de um estacionamento sobre a faixa de areia. A estrutura faz parte de um projeto-piloto voltado a bicicletas elétricas. A previsão é que a montagem seja concluída nesta terça-feira (3), mas ainda não há data definida para a inauguração.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, com quatro vagas reservadas para atendimento prioritário. O estacionamento funcionará 24 horas por dia e será gratuito, mas não contará com vigilância. Por isso, os usuários deverão levar cadeados ou outros dispositivos de segurança para proteger os veículos. 


Recentemente, vídeos mostraram dezenas de bicicletas elétricas estacionadas em diferentes pontos do calçadão, ocupando áreas que não são destinadas especificamente a esses veículos (veja abaixo)A expectativa é que o novo deck ofereça um local próprio para estacioná-los e contribua para melhorar a circulação de pedestres na orla.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Balanço

Vitória registra quase o dobro da chuva esperada em outubro

Publicado em 03/11/2026 às 07:59

Outubro de 2026 registrou quase o dobro da chuva esperada para o mês em Vitória. Segundo levantamento divulgado pela Climatempo, a Capital acumulou 213,2 milímetros de precipitação, enquanto a média para o período é de 124 milímetros. 


De acordo com a empresa de meteorologia, o volume acima do esperado está relacionado à passagem de várias frentes frias pelo Espírito Santo.


E em novembro? A previsão da Climatempo indica que o mês deve ter chuvas um pouco acima da média na maior parte do Estado. As temperaturas também devem subir em relação a outubro em alguns pontos do Espírito SantoClique aqui para ler mais detalhes

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Caratoíra

Ataque a tiros em escadaria de Vitória deixa jovem morto e dois adolescentes feridos

Publicado em 03/11/2026 às 06:56
Clayton Vinicius Guia Lacerda
Clayton Vinicius Guia Lacerda Acervo Pessoal

Um jovem de 19 anos, identificado como Clayton Vinicius Guia Lacerda, foi morto a tiros em uma escadaria no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite de segunda-feira (2). Além dele, dois adolescentes foram baleados e socorridos.


Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, suspeitos em um veículo passaram pelo local e realizaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Clayton Vinicius Guia Lacerda foi morto em Caratoíra
Clayton Vinicius Guia Lacerda foi morto em Caratoíra Lucas Barcelos

A suspeita é de que os três tenham sido emboscados na escadaria por rivais do Morro do Alagoano.


Após os disparos, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.


Moradores da região contaram que ouviram muitos tiros e que esse cenário tem se repetido nos últimos dias.


* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Programa

Detran-ES divulga nesta terça-feira (3) os suplentes no programa CNH Social

Publicado em 03/11/2026 às 05:56
CNH Reprodução/Pixabay

A lista de suplentes no Programa CNH Social 2026 será divulgada às 12h desta terça-feira (3).

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os nomes dos selecionados serão divulgados no site do programa (clique aqui). A partir da publicação, os beneficiários já podem realizar a matrícula, que acontece entre os dias 3 e 18 de novembro. 


A lista de suplentes vai convocar os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados, que não cumpriram os prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação. 


A CNH Social é um programa para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita e, neste ano, cerca de nove mil vagas foram ofertadas. 

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