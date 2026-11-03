Polícia encontra placas de trânsito em ferro-velho em São Mateus

Um homem de 50 anos foi conduzido à delegacia após a Polícia Civil encontrar aproximadamente 200 placas de sinalização de trânsito de origem suspeita em um ferro-velho no bairro Litorâneo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação foi realizada na última quarta-feira (28), durante uma investigação sobre possível receptação de placas furtadas.





A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, após uma denúncia anônima apontar que o estabelecimento estaria recebendo e comercializando placas possivelmente furtadas. Durante a abordagem, o responsável pelo ferro-velho contou aos policiais que comprava o material como sucata de um homem desde maio. Segundo ele, o fornecedor trabalhava em uma empresa prestadora de serviços à concessionária Ecovias.





O comerciante afirmou que as placas seriam substituídas, mas não apresentou notas fiscais ou qualquer documentação que comprovasse a informação. Os policiais também observaram que o material tinha inscrições oficiais e números de série.





O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de São Mateus, onde assinou um Termo Circunstanciado por receptação culposa, prevista no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. As investigações continuam para esclarecer a origem das placas e identificar outras pessoas que possam estar envolvidas na comercialização do material.





A Ecovias foi procurada pela reportagem e, assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.