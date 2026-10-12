'Mar de bikes elétricas' muda cenário de banhistas na Praia da Costa

Sol pocando, mar calmo e calçadão movimentado. Quem aproveitou o feriado de 12 de outubro para curtir a Praia da Costa, em Vila Velha, notou um elemento a mais que dominou a paisagem ao longo da orla: um verdadeiro "mar de bicicletas elétricas".





Estacionadas em sequência perto dos quiosques ou cruzando a ciclovia de ponta a ponta, as bikes elétricas têm virado febre de mobilidade entre os frequentadores do litoral, seja para escapar da difícil busca por vagas de estacionamento de carros ou simplesmente aproveitar o trajeto com a brisa do mar e sem tanto esforço no pedal.