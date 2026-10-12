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Comportamento

'Mar de bikes elétricas' muda cenário de banhistas na Praia da Costa

Frequentadores aproveitaram o feriado de 12 de outubro para ir à praia sobre duas rodas

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2026 às 16:49

Sol pocando, mar calmo e calçadão movimentado. Quem aproveitou o feriado de 12 de outubro para curtir a Praia da Costa, em Vila Velha, notou um elemento a mais que dominou a paisagem ao longo da orla: um verdadeiro "mar de bicicletas elétricas".


Estacionadas em sequência perto dos quiosques ou cruzando a ciclovia de ponta a ponta, as bikes elétricas têm virado febre de mobilidade entre os frequentadores do litoral, seja para escapar da difícil busca por vagas de estacionamento de carros ou simplesmente aproveitar o trajeto com a brisa do mar e sem tanto esforço no pedal.

Bicicletas elétricas no caldação da Praia da Costa
Bicicletas elétricas no calçadão da Praia da Costa Carlos Alberto Silva

Os registros são do fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, e refletem o avanço da micromobilidade na Grande Vitória.

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