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Denúncia

Bicicleta elétrica com 6 pessoas é flagrada no Centro de Vitória

Cena foi gravada por empresário no fim da tarde de sexta-feira (9), na Vila Rubim; veículo transportava dois adultos e quatro crianças

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 16:32

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

10 out 2026 às 16:32

Uma cena impressionante chamou a atenção de quem passava pela Vila Rubim, no Centro de Vitória, no fim da tarde de sexta-feira (9): uma bicicleta elétrica foi flagrada transportando seis pessoas ao mesmo tempo, sendo dois adultos e quatro crianças.


O registro foi feito às 17h30 pelo empresário Marco Aurélio Colle. A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.


Procurada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que não houve acionamento nem flagrante do caso. A corporação destacou que realiza ações educativas voltadas a condutores de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual para orientar sobre as regras de circulação e o uso seguro dos veículos.


Desde 2024, a Guarda promove atividades educativas, e em setembro deste ano, a iniciativa passou a contar com um radar móvel, utilizado de forma pedagógica para orientar sobre os limites de velocidade. O equipamento não é usado, neste momento, para aplicar multas.


Somente em 2026, já foram realizadas 140 ações educativas, incluindo abordagens em vias públicas, atividades em escolas e parques e palestras em unidades de ensino.

Seis pessoas são flagradas em bike elétrica na Vila Rubim, em Vitória
Seis pessoas são flagradas em bike elétrica na Vila Rubim, em Vitória. Marco Aurélio Colle

O caso registrado pelo leitor de A Gazeta chama atenção para as normas vigentes na Capital. Em abril deste ano, a Prefeitura de Vitória publicou um decreto específico para organizar a circulação de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros equipamentos de mobilidade individual para aumentar a segurança viária e a proteção de pedestres.


A Polícia Militar informou que também não foi acionada para a ocorrência.

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