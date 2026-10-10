Bicicleta elétrica com 6 pessoas é flagrada no Centro de Vitória

Uma cena impressionante chamou a atenção de quem passava pela Vila Rubim, no Centro de Vitória, no fim da tarde de sexta-feira (9): uma bicicleta elétrica foi flagrada transportando seis pessoas ao mesmo tempo, sendo dois adultos e quatro crianças.





O registro foi feito às 17h30 pelo empresário Marco Aurélio Colle. A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.





Procurada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que não houve acionamento nem flagrante do caso. A corporação destacou que realiza ações educativas voltadas a condutores de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual para orientar sobre as regras de circulação e o uso seguro dos veículos.





Desde 2024, a Guarda promove atividades educativas, e em setembro deste ano, a iniciativa passou a contar com um radar móvel, utilizado de forma pedagógica para orientar sobre os limites de velocidade. O equipamento não é usado, neste momento, para aplicar multas.





Somente em 2026, já foram realizadas 140 ações educativas, incluindo abordagens em vias públicas, atividades em escolas e parques e palestras em unidades de ensino.