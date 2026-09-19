Furtos e roubos de bikes elétricas quase quadruplicam no ES em um ano

Após um dia de trabalho, uma promotora de vendas voltava para casa quando foi abordada, jogada no chão e teve sua bicicleta elétrica roubada na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O caso aconteceu em abril deste ano, mas está longe de ser isolado. Segundo os dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, o Estado registrou 679 ocorrências de furtos e roubos de bicicletas elétricas entre janeiro e agosto de 2026, contra 177 no mesmo período do ano passado.





O número representa um aumento de 283,6% e significa que os registros ficaram 3,84 vezes maiores nos oito primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.





O painel de bicicletas elétricas do Observatório detalha as ocorrências mês a mês. Em janeiro deste ano, foram registrados 52 casos; em fevereiro, 53. O número aumentou ao longo dos meses e atingiu o pico em julho, com 144 ocorrências. Afinal, o que explica esse crescimento?





Para o delegado Fábio Simas, titular do 2º Distrito Policial de Vitória, o aumento está relacionado à maior quantidade de bicicletas elétricas circulando nas ruas.





“Foi como o que aconteceu na pandemia: com as pessoas dentro de casa, os crimes virtuais dispararam. Hoje, com a grande quantidade de bicicletas nas ruas, eles veem essa facilidade em subtrair e acabam vendo uma forma de alcançar algum dinheiro, seja revendendo por um preço bem mais barato ou repassando as peças”, destacou.





Segundo o delegado, o fenômeno não é exclusivo do Espírito Santo. “Acontece em âmbito nacional. Nas grandes capitais isso virou uma febre, porque essas bikes proporcionam uma facilidade para o cidadão na mobilidade urbana.”





Foi justamente para facilitar a locomoção até o trabalho que a promotora de vendas comprou a bicicleta. Ela havia adquirido o veículo em dezembro e parcelado o pagamento em 18 vezes.





“Eu até costumava sair mais cedo do serviço por medo de assalto. Quando eu estava passando, um rapaz saiu do mato e parou na minha frente. Eu fiquei estática”, lembrou a vítima, que não será identificada por segurança.





O suspeito, que aparentava ter cerca de 20 anos, nem esperou que ela descesse da bicicleta. “Ele me arremessou no chão e eu caí no asfalto. Fiquei toda ralada, com escoriações no punho, no quadril, tive que tomar medicamento por causa das dores”, relatou.