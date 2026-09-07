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Itapuã

Dupla em bike elétrica assalta casal em Vila Velha e atira após mulher reagir

Publicado em

07 set 2026 às 18:08

Um casal foi vítima de tentativa de latrocínio na manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Durante o assalto, uma arma foi disparada, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos estavam em uma bicicleta elétrica e continuam foragidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.


Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para verificar inicialmente uma ocorrência de disparo de arma de fogo, o casal estava em um carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma bicicleta elétrica. Em relato à PM, o homem explicou que saiu do  veículo e entregou o celular a um dos suspeitos, com a esposa permanecendo dentro do automóvel.

Enquanto o marido estava atrás do carro com o assaltante, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com o outro suspeito, que efetuou o disparo de arma de fogo, segundo  o casal contou à Polícia Militar. Em seguida, os dois suspeitos fugiram do local. Ainda de acordo com a PM, as vítimas não apresentavam lesões aparentes e recusaram atendimento médico.


Durante a averiguação da Política Militar no veículo, foi localizado um estojo de munição 9 milímetros. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.


A Polícia Civil reforça o pedido à população, caso tenha alguma informação sobre o caso, para denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita.

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Maurílio Mendonça

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Maurílio Mendonça
ES 422

Motociclista morre em acidente em Conceição da Barra

Publicado em 07/09/2026 às 20:57
Ackson Zuliani Quartezani, motociclista morto em acidente
Ackson Zuliani Quartezani, motociclista morto em acidente Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente na rodovia ES 422, na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5).


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Ackson Zuliani Quartezani, perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e saiu da pista. Neste momento, ele entrou em uma área de plantação de eucalipto e derrubou algumas árvores, segundo a corporação.

A PM disse também que a morte de Ackson foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do acidente.


Com informações do g1 Espírito Santo.

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Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Tragédia na estrada

Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Publicado em 07/09/2026 às 20:35

Três pessoas morreram em um grave acidente por volta das 18h desta segunda-feira (7), no km 78 da BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A colisão frontal envolveu dois automóveis e aconteceu por volta das 18 horas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.

Além dos três mortos, uma pessoa foi socorrida em estado grave e outras duas sofreram ferimentos de média gravidade.

Equipes da concessionária, da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas. A pista foi totalmente interditada, e a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.

Com informações da TV Gazeta

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Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

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Norte do ES

Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

Publicado em 07/09/2026 às 19:17
Tarde de domingo registra um atropelamento fatal na BR 101, em Pedro Canário
Tarde de domingo registrou um atropelamento fatal na BR 101, em Pedro Canário PRF

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na tarde desta segunda-feira (7), no km 17 da BR 101, no município de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h50. De acordo com informações da PRF, a vítima teve o óbito constatado ainda no local.

O motorista do veículo se apresentou em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatando que não percebeu o atropelamento de imediato e que só teve ciência do ocorrido após ser alertado por outros condutores.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a pista central foi interditada nos dois sentidos, e o tráfego desviado para vias marginais.

Equipes de ronda da PRF de São Mateus e funcionários da concessionária foram acionados para realizar a sinalização da pista e dar suporte ao trânsito na via. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada por volta das 16h26 para realizar os procedimentos cabíveis no local e fazer a remoção do corpo, que será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Mulher é encontrada morta na zona rural de Boa Esperança

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Noroeste do ES

Mulher é encontrada morta na zona rural de Boa Esperança

Publicado em 07/09/2026 às 18:53
Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (7), em uma área da zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o corpo, já em estado de decomposição, em um quarto próximo à residência principal.

Segundo familiares, a mulher morava sozinha e foi vista com vida pela última vez no sábado (5). 

A Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver, e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, que aguardará o resultado dos exames da perícia.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Cerca de 4h interditada

Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

Publicado em 07/09/2026 às 16:28
Terceira Ponte fechada por manifestantes
Terceira Ponte fechada por manifestantes Reprodução Ceturb

A Terceira Ponte foi fechada por manifestantes na tarde desta segunda-feira (7). O ato começou em Vila Velha, por volta das 14 horas, e seguiu em direção a Vitória. O trânsito foi interrompido para veículos nos dois sentidos da via e liberado por volta das 18 horas.


A manifestação teve início no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha, nas ruas Ceará e Dr. Jairo de Matos Pereira, e seguiu pela ponte até chegar em Vitória. Segundo relato de motoristas, em Vila Velha, o trânsito foi desviado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar em direção à Praia da Costa.

A Ceturb-ES afirmou que todas a linhas que passam pela Terceira Ponte foram afetadas. Os veículos usaram rotas alternativas, como a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) justificou que o fechamento da Terceira Ponte ocorreu para a segurança dos participantes da manifestação, sendo esse o principal motivo para que o fluxo de veículos fosse interditado nos dois sentidos.

O ato pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e fez parte de uma mobilização nacional. 

Trecho interditado no Centro de Vitória 

Além da Terceira Ponte, os motoristas enfrentaram lentidão no Centro de Vitória, devido ao trecho interditado na Avenida Beira-Mar onde foi realizado o Desfile Cívico-Militar. A previsão inicial, divulgada pela prefeitura, era de que a via seria liberada depois das 23 horas desta segunda (7), para a retirada de toda a estrutura montada para o evento.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Protesto interdita a BR 101 em São Mateus no ES

Publicado em 07/09/2026 às 08:23
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus Oziel Gabriel

Uma manifestação de comunidades quilombolas e povos tradicionais interditou totalmente a BR 101, em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta segunda-feira (7). Por volta das 9h, a Ecovias Capixaba informou que o tráfego passou a ser liberado a cada 20 minutos, de forma alternada entre os sentidos da rodovia. Às 10h30, o fluxo foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o protesto reuniu moradores que cobram a inclusão das comunidades no Anexo 3 da repactuação da Samarco, que prevê medidas de reparação e compensação por danos coletivos, além de auxílios financeiros e de subsistência para famílias de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais. 


Em nota, a Samarco informou que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas no Novo Acordo do Rio Doce e acrescentou que "em relação às comunidades quilombolas, a reparação segue os critérios estabelecidos no documento".

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motorista perde controle de Land Rover e atinge outros dois carros e poste em Cachoeiro

Publicado em 06/09/2026 às 19:31
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local Leitor A Gazeta| Matheus Passos

Um motorista que dirigia um veículo da marca Land Rover perdeu o controle da direção por volta das 16h deste domingo (6), ao lado de um hospital particular no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e atingiu dois carros que estavam estacionados, além de um poste. Ninguém se feriu.


De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o veículo seguia no sentido da Rua Estrela do Norte quando, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e provocou o acidente. Segundo agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, após a batida, o motorista do Land Rover deixou o local e, até o início da noite de domingo  não havia sido localizado. Por causa da queda do poste, uma equipe da EDP também esteve no local.


Os proprietários dos veículos antingidos, um Fiat Punto e um Toyota Corolla, estavam no pronto-socorro do hospital no momento do acidente acompanhando familiares. A Polícia Militar também foi chamada. Os policiais colheram informações sobre o acidente e orientaram os envolvidos a registrar a ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Após ida a bar

Homem é preso suspeito de estuprar mulher em Colatina

Publicado em 06/09/2026 às 18:01

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro de casa em Ponte do Pancas, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4). A vítima contou que encontrou suspeito em um bar e, após consumir drogas, o suspeito ficou alterado e a violentou.


Para a Polícia Militar, a vítima disse que, por não ter onde ficar, foi para a casa do suspeito. Após o crime, ela contou que conseguiu correr e pedir ajuda para uma pessoa.


O suspeito foi localizado em frente à própria residência e reconhecido pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por estupro e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Homem é encontrado morto às margens da BR 262 em Ibatiba

Publicado em 06/09/2026 às 16:58
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba TV Pluenzy

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto às margens da BR 262, na zona rural de Ibatiba, na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h40 para atender a uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 166 da rodovia, no sentido Iúna.


Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.


A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre os veículos envolvidos. A corporação foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta de Vitória fica a uma dezena dos R$ 47 milhões da Mega-Sena

Publicado em 06/09/2026 às 12:14
Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, ficou a uma dezena de faturar o prêmio de R$ 47,4 milhões da Mega-Sena. Bateu na trave, mas ganhou R$ 60.290,76. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado pela internet.


O sorteio do concurso 3054 foi realizado na manhã deste domingo (6). Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 47,4 milhões agora está acumulado com estimativa de R$ 63 milhões para o próximo sorteio. 

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