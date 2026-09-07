Dupla em bike elétrica assalta casal em Vila Velha e atira após mulher reagir

Um casal foi vítima de tentativa de latrocínio na manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Durante o assalto, uma arma foi disparada, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos estavam em uma bicicleta elétrica e continuam foragidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para verificar inicialmente uma ocorrência de disparo de arma de fogo, o casal estava em um carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma bicicleta elétrica. Em relato à PM, o homem explicou que saiu do veículo e entregou o celular a um dos suspeitos, com a esposa permanecendo dentro do automóvel.

