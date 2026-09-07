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Letícia Gonçalves

Foto protocolar, climão político: Cris e Ricardo no 7 de Setembro

Governador chamou de "bizarro" o fato de ter que acionar a Justiça para realizar o desfile; Prefeitura de Vitória apontou apenas uma questão burocrática

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 14:57

Públicado em 

07 set 2026 às 14:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ricardo Ferraço e Cris Samorini no desfile de 7 de Setembro
Ricardo Ferraço e Cris Samorini no desfile de 7 de Setembro Carlos Alberto Silva

A prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), compareceu ao desfile de Sete de Setembro, no Centro de Vitória, e hasteou a bandeira da cidade ao lado do governador Ricardo Ferraço (MDB). 


Os dois são de grupos políticos diferentes. Cris apoia o ex-prefeito da Capital Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo Palácio Anchieta. Ricardo tenta a reeleição.

Assim, a solenidade foi cercada por certo climão.

O desfile, aliás, esteve no centro de uma celeuma. 


O governo estadual alega que o evento só foi realizado graças a uma decisão judicial depois que a Prefeitura de Vitória revogou em cima da hora o edital que tratava da interdição de vias para a realização do desfile.

"É bizarro, é surreal que para garantir o desfile de 7 de setembro a gente tem que recorrer à Justiça", afirmou Ricardo à coluna, enquanto assistia ao desfile, nesta segunda-feira (7).
 
Houve, sim, uma decisão da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, na sexta-feira (4), que determinou que a prefeitura adotasse as providências para a realização do ato.

Mas, quando a liminar foi concedida, o edital já havia sido publicado novamente e as devidas providências estavam em andamento.

Nunca houve, não tem precedente na história capixaba um ato unilateral como esse, mas felizmente a Justiça garantiu e está aí a conquista para a sociedade capixaba, a manutenção do desfile cívico-militar

Ricardo Ferraço (MDB) Governador do ES e candidato à reeleição


A Prefeitura de Vitória, em nota enviada à coluna, informou que houve apenas uma questão burocrática.

O edital de interdição das vias foi publicado pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana no último dia 28, mas faltava o governo estadual solicitar um alvará transitório, o que foi feito na sexta-feira (4), quando o problema foi resolvido.

Nesta segunda, Cris Samorini foi anunciada, citada ao microfone pelo mestre de cerimônias do desfile. Ela cumpriu o papel oficial e protocolar que lhe cabia e não passou muito tempo no palco montado na Avenida Beira-Mar.

Lá estavam, por exemplo, Ricardo e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil).

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O evento foi comedido, em termos políticos, para evitar que a Justiça Eleitoral seja acionada devido a acusações de uso da máquina pública em busca de votos.

O ex-governador Renato Casagrande (PSB), que é candidato ao Senado, por exemplo, nem subiu no palco.

Ficou nos arredores cumprimentando eleitores.

A plateia foi inundada de santinhos distribuídos também por candidatos a deputado federal e a deputado estadual, mas estes tampouco ocuparam lugar de destaque.

A chuva fina e o vento frio também não deixaram o clima esquentar.

A nota da Prefeitura de Vitória, na íntegra


A Prefeitura de Vitória informa que havia publicado um edital de liberação pafa interdição de vias no dia 28 de agosto para a realização do Desfile Cívico-Militar.

Para a sua devida organização e para garantir da ordem pública, além da segurança das pessoas, é necessária a solicitação do alvará transitório, que é fundamental para a montagem de estruturas temporárias, o que foi apresentado pelo Governo do Estado na sexta-feira (4). 

Em constante diálogo com o Governo do Estado, o alvará foi liberado, quando os bloqueios no trânsito foram também oficialmente autorizados, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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