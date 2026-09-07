Foto protocolar, climão político: Cris e Ricardo no 7 de Setembro

A prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), compareceu ao desfile de Sete de Setembro, no Centro de Vitória, e hasteou a bandeira da cidade ao lado do governador Ricardo Ferraço (MDB).





Os dois são de grupos políticos diferentes. Cris apoia o ex-prefeito da Capital Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo Palácio Anchieta. Ricardo tenta a reeleição.





Assim, a solenidade foi cercada por certo climão.





O desfile, aliás, esteve no centro de uma celeuma.









O governo estadual alega que o evento só foi realizado graças a uma decisão judicial depois que a Prefeitura de Vitória revogou em cima da hora o edital que tratava da interdição de vias para a realização do desfile.





"É bizarro, é surreal que para garantir o desfile de 7 de setembro a gente tem que recorrer à Justiça", afirmou Ricardo à coluna, enquanto assistia ao desfile, nesta segunda-feira (7).

Houve, sim, uma decisão da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, na sexta-feira (4), que determinou que a prefeitura adotasse as providências para a realização do ato.





Mas, quando a liminar foi concedida, o edital já havia sido publicado novamente e as devidas providências estavam em andamento.