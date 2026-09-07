Os novos vídeos que indicam possível papel de agente da Arábia Saudita no 11 de Setembro

Entre as evidências estavam uma agenda telefônica contendo mais de duas dezenas de nomes de autoridades do governo saudita nos EUA e na Arábia Saudita; software de simulador de voo; passagens e documentos de viagem; e uma folha amarela pautada de um caderno com o esboço de um avião, sobre a qual um policial anotou: "contém notas manuscritas com cálculos matemáticos sobre altura de aviões".