Estes signos sabem demonstrar carinho: veja como cada um expressa o amor

Touro demonstra carinho principalmente por meio da presença e das atitudes. É o tipo de pessoa que pode não fazer grandes declarações o tempo todo, mas estará ao lado de quem ama quando for necessário. Também gosta de proporcionar conforto, preparar uma boa refeição, oferecer um presente ou criar momentos prazerosos a dois. Seu afeto costuma ser constante e muito ligado à segurança emocional.