AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Cerca de 4h interditada

Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

Publicado em

07 set 2026 às 16:28
Terceira Ponte fechada por manifestantes
Terceira Ponte fechada por manifestantes Reprodução Ceturb

A Terceira Ponte foi fechada por manifestantes na tarde desta segunda-feira (7). O ato começou em Vila Velha, por volta das 14 horas, e seguiu em direção a Vitória. O trânsito foi interrompido para veículos nos dois sentidos da via e liberado por volta das 18 horas.


A manifestação teve início no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha, nas ruas Ceará e Dr. Jairo de Matos Pereira, e seguiu pela ponte até chegar em Vitória. Segundo relato de motoristas, em Vila Velha, o trânsito foi desviado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar em direção à Praia da Costa.

A Ceturb-ES afirmou que todas a linhas que passam pela Terceira Ponte foram afetadas. Os veículos usaram rotas alternativas, como a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) justificou que o fechamento da Terceira Ponte ocorreu para a segurança dos participantes da manifestação, sendo esse o principal motivo para que o fluxo de veículos fosse interditado nos dois sentidos.

O ato pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e fez parte de uma mobilização nacional. 

Trecho interditado no Centro de Vitória 

Além da Terceira Ponte, os motoristas enfrentaram lentidão no Centro de Vitória, devido ao trecho interditado na Avenida Beira-Mar onde foi realizado o Desfile Cívico-Militar. A previsão inicial, divulgada pela prefeitura, era de que a via seria liberada depois das 23 horas desta segunda (7), para a retirada de toda a estrutura montada para o evento.

Leia Mais

Casal sofre tentativa de latrocínio, e suspeitos fogem de bike elétrica em Vila Velha


Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sul do ES

Avô é preso suspeito de estuprar neto de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07/09/2026 às 17:12
Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante no domingo (6) acusado de cometer estupro de vulnerável contra o próprio neto, um menino de 8 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu após o irmão da vítima presenciar o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada na tarde de domingo para averiguar a denúncia de abuso sexual. No local, a mãe das crianças relatou aos policiais que seu filho mais velho, um adolescente de 17 anos, havia ido até a residência do avô. Ao chegar ao imóvel, o jovem flagrou o momento em que o irmão caçula, de 8 anos, era abusado pelo idoso.

Ainda segundo o relato da mãe aos policiais, ela conversou diretamente com o menino  após o alerta do adolescente, e a criança confirmou ter sofrido a agressão sexual. Diante dos relatos apresentados, os policiais militares detiveram o idoso e o conduziram para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o homem de 70 anos foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Após a realização dos procedimentos de praxe na unidade policial, o suspeito foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Leia Mais 

Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

Link copiado com sucesso

Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Estradas

Protesto interdita a BR 101 em São Mateus no ES

Publicado em 07/09/2026 às 08:23
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus Oziel Gabriel

Uma manifestação de comunidades quilombolas e povos tradicionais interditou totalmente a BR 101, em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta segunda-feira (7). Por volta das 9h, a Ecovias Capixaba informou que o tráfego passou a ser liberado a cada 20 minutos, de forma alternada entre os sentidos da rodovia. Às 10h30, o fluxo foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o protesto reuniu moradores que cobram a inclusão das comunidades no Anexo 3 da repactuação da Samarco, que prevê medidas de reparação e compensação por danos coletivos, além de auxílios financeiros e de subsistência para famílias de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais. 


Em nota, a Samarco informou que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas no Novo Acordo do Rio Doce e acrescentou que "em relação às comunidades quilombolas, a reparação segue os critérios estabelecidos no documento".

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motorista perde controle de Land Rover e atinge outros dois carros e poste em Cachoeiro

Publicado em 06/09/2026 às 19:31
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local Leitor A Gazeta| Matheus Passos

Um motorista que dirigia um veículo da marca Land Rover perdeu o controle da direção por volta das 16h deste domingo (6), ao lado de um hospital particular no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e atingiu dois carros que estavam estacionados, além de um poste. Ninguém se feriu.


De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o veículo seguia no sentido da Rua Estrela do Norte quando, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e provocou o acidente. Segundo agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, após a batida, o motorista do Land Rover deixou o local e, até o início da noite de domingo  não havia sido localizado. Por causa da queda do poste, uma equipe da EDP também esteve no local.


Os proprietários dos veículos antingidos, um Fiat Punto e um Toyota Corolla, estavam no pronto-socorro do hospital no momento do acidente acompanhando familiares. A Polícia Militar também foi chamada. Os policiais colheram informações sobre o acidente e orientaram os envolvidos a registrar a ocorrência.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Após ida a bar

Homem é preso suspeito de estuprar mulher em Colatina

Publicado em 06/09/2026 às 18:01

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro de casa em Ponte do Pancas, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4). A vítima contou que encontrou suspeito em um bar e, após consumir drogas, o suspeito ficou alterado e a violentou.


Para a Polícia Militar, a vítima disse que, por não ter onde ficar, foi para a casa do suspeito. Após o crime, ela contou que conseguiu correr e pedir ajuda para uma pessoa.


O suspeito foi localizado em frente à própria residência e reconhecido pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por estupro e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

Veja Também 

Candidatos estão presentes em diversas plataformas.

Trends, memes e críticas: o que os candidatos do ES postam nas redes sociais?

Ricardo Ferraço e Cris Samorini no desfile de 7 de Setembro

Foto protocolar, climão político: Cris e Ricardo no 7 de Setembro

Movimento com representantes de diversos segmentos sociais fez ato em frente ao Executivo estadual nesta segunda-feira (7)

Grito dos Excluídos cobra moradia e proteção às mulheres no ES

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Homem é encontrado morto às margens da BR 262 em Ibatiba

Publicado em 06/09/2026 às 16:58
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba TV Pluenzy

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto às margens da BR 262, na zona rural de Ibatiba, na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h40 para atender a uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 166 da rodovia, no sentido Iúna.


Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.


A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre os veículos envolvidos. A corporação foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

Veja Também 

Vista aérea de Sooretama, no Norte do ES

Adolescente de 16 anos é morto a tiros na entrada de cemitério no ES

Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes

Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes

Morre professora da Ufes e sambista Júlia Almeida

Morre professora da Ufes que também era cantora e compositora de samba

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta de Vitória fica a uma dezena dos R$ 47 milhões da Mega-Sena

Publicado em 06/09/2026 às 12:14
Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, ficou a uma dezena de faturar o prêmio de R$ 47,4 milhões da Mega-Sena. Bateu na trave, mas ganhou R$ 60.290,76. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado pela internet.


O sorteio do concurso 3054 foi realizado na manhã deste domingo (6). Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 47,4 milhões agora está acumulado com estimativa de R$ 63 milhões para o próximo sorteio. 

Veja Também 

Imagem de destaque

O dia em que bolão de Vila Velha ganhou o maior prêmio da história da Mega-Sena

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

Publicado em 06/09/2026 às 11:02
Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

A Mega-Sena sorteou na manhã deste domingo (6) as seis dezenas do concurso 3054, cujo prêmio principal era de R$ 47,4 milhões. Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.


Segundo a Caixa, ninguém acertou as dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões. Uma aposta do ES bateu na trave e faturou mais de R$ 60 mil


O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Caminhão pega fogo dentro de depósito de loja em Colatina

Publicado em 05/09/2026 às 18:20

Um caminhão pegou fogo dentro do depósito de uma loja de materiais de construção no bairro Honório Fraga, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5).


Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou restrito à parte da frente do veículo. As chamas foram apagadas e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja Também 

tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória

ES tem alerta de tempestade e queda de temperatura de até 5 °C

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Bateu na trave

Aposta do ES fica a uma dezena do prêmio de R$ 15 milhões da Quina

Publicado em 05/09/2026 às 14:46

Uma aposta de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 7110 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (4). O jogo ficou por pouco de levar o prêmio principal, que estava estimado em R$ 15 milhões. 


Os números sorteados foram 09, 14, 54, 57 e 80Como ninguém acertou, o valor acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.


A aposta capixaba foi registrada na Loterias A Ribanense e levou R$ 6.488,92 pelo acerto de quatro números. O jogo foi realizado na modalidade simples, que custa R$ 3.

Veja Também 

Imagem de destaque

O dia em que bolão de Vila Velha ganhou o maior prêmio da história da Mega-Sena

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste ES

Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina

Publicado em 05/09/2026 às 13:31
Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina
Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina Internauta - A Gazeta

Cerca de 700 consumidores ficaram sem energia após um carro bater contra um poste e pegar fogo na madrugada deste sábado (5), no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, o poste caiu e obstruiu a via. Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, o fornecimento foi totalmente restabelecido para todos os clientes na manhã deste sábado. A estrutura danificada foi substituída.


Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH vencida e relatou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio.


O condutor sofreu uma escoriação na cabeça e foi levado ao Hospital Sílvio Avidos. Após receber alta, foi encaminhado à delegacia. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência para combater as chamas do veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o conduzido.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Michel Telo agradece o público que compareceu ao show em Vitória

“Merecia o nosso respeito”, diz Michel Teló sobre público que enfrentou temporal em show em Vitória

Imagem de destaque

Mau hálito persistente nem sempre é falta de higiene; conheça as principais causas

Imagem de destaque

Por que a bolsa do vombate é virada para trás? Conheça essa e outras curiosidades sobre o animal 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados