Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

A Terceira Ponte foi fechada por manifestantes na tarde desta segunda-feira (7). O ato começou em Vila Velha, por volta das 14 horas, e seguiu em direção a Vitória. O trânsito foi interrompido para veículos nos dois sentidos da via e liberado por volta das 18 horas.
A manifestação teve início no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha, nas ruas Ceará e Dr. Jairo de Matos Pereira, e seguiu pela ponte até chegar em Vitória. Segundo relato de motoristas, em Vila Velha, o trânsito foi desviado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar em direção à Praia da Costa.
A Ceturb-ES afirmou que todas a linhas que passam pela Terceira Ponte foram afetadas. Os veículos usaram rotas alternativas, como a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) justificou que o fechamento da Terceira Ponte ocorreu para a segurança dos participantes da manifestação, sendo esse o principal motivo para que o fluxo de veículos fosse interditado nos dois sentidos.
O ato pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e fez parte de uma mobilização nacional.
Além da Terceira Ponte, os motoristas enfrentaram lentidão no Centro de Vitória, devido ao trecho interditado na Avenida Beira-Mar onde foi realizado o Desfile Cívico-Militar. A previsão inicial, divulgada pela prefeitura, era de que a via seria liberada depois das 23 horas desta segunda (7), para a retirada de toda a estrutura montada para o evento.