ES tem alerta de tempestade e queda de temperatura de até 5 °C

O tempo deve mudar de forma significativa em algumas regiões do Espírito Santo entre este sábado (5) e o feriado de 7 de setembro. Já está valendo o alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 28 cidades.





No domingo (6), o aviso se expande para mais municípios. Além da possibilidade de chuva, ventos fortes de até 60 km/h e granizo, há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C. No feriado da Independência do Brasil, permanece o alerta para a baixa nos termômetros.





Segundo a Climatempo, uma massa de ar frio avança pelo Sudeste e provoca uma queda mais acentuada das temperaturas. No domingo (6), a frente fria deve estar posicionada sobre a região, mantendo o tempo instável e favorecendo pancadas de chuva no Sul do Espírito Santo.