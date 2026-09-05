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Tempo

ES tem alerta de tempestade e queda de temperatura de até 5 °C

Inmet emitiu avisos para diferentes regiões do Estado neste sábado (5), domingo (6) e feriado de 7 de setembro; massa de ar frio avança pelo Sudeste

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2026 às 15:17
tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória
Fernando Madeira | Arquivo A Gazeta

O tempo deve mudar de forma significativa em algumas regiões do Espírito Santo entre este sábado (5) e o feriado de 7 de setembro. Já está valendo o alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 28 cidades.


No domingo (6), o aviso se expande para mais municípios. Além da possibilidade de chuva, ventos fortes de até 60 km/h e granizo, há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C. No feriado da Independência do Brasil, permanece o alerta para a baixa nos termômetros.


Segundo a Climatempo, uma massa de ar frio avança pelo Sudeste e provoca uma queda mais acentuada das temperaturas. No domingo (6), a frente fria deve estar posicionada sobre a região, mantendo o tempo instável e favorecendo pancadas de chuva no Sul do Espírito Santo.

Cidades em alerta de tempestade | Sábado (5)
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Mimoso do Sul
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. São José do Calçado
  28. Vargem Alta
Cidades em alerta de tempestade | Domingo (6)
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Serra
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória
Cidades em alerta de declínio de temperatura | Domingo (6)
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibitirama
  10. Itapemirim
  11. Iúna
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado
Cidades em alerta de declínio de temperatura | Segunda (7)
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibitirama
  10. Itapemirim
  11. Iúna
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado

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