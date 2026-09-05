ES tem alerta de tempestade e queda de temperatura de até 5 °C

O tempo deve mudar de forma significativa em algumas regiões do Espírito Santo entre este sábado (5) e o feriado de 7 de setembro. Já está valendo o alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 28 cidades.
No domingo (6), o aviso se expande para mais municípios. Além da possibilidade de chuva, ventos fortes de até 60 km/h e granizo, há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C. No feriado da Independência do Brasil, permanece o alerta para a baixa nos termômetros.
Segundo a Climatempo, uma massa de ar frio avança pelo Sudeste e provoca uma queda mais acentuada das temperaturas. No domingo (6), a frente fria deve estar posicionada sobre a região, mantendo o tempo instável e favorecendo pancadas de chuva no Sul do Espírito Santo.
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