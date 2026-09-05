Investimentos de quase R$ 1 bilhão impulsionam economia de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim vive um novo e promissor momento econômico. Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apontam que a cidade reúne 41 projetos de investimentos anunciados, somando R$ 989,04 milhões até 2029. Para acompanhar esse esse movimento, a "capital secreta do mundo" busca novas frentes para se desenvolver.





Polo de referência no Sul do Espírito Santo, o município de 198.342 habitantes consolida-se pela força na indústria de rochas ornamentais e na prestação de serviços. Porém, a economia da cidade vai muito além das pedras: saúde, logística, tecnologia e construção civil estão entre os segmentos que planejam expansão.





Novos negócios aquecem também a geração de empregos e fazem o dinheiro circular em toda a região. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), somente no mercado de trabalho formal, Cachoeiro chegou ao fim de julho com mais de 49 mil vínculos, sendo que 1.034 foram criados nos sete primeiros meses do ano.





Para celebrar conquistas, a 25ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro de Itapemirim, realizado na sexta-feira (4), reuniu empresários e lideranças, que apontaram os novos planos para o futuro. O evento, que é promovido pela Rede Gazeta, trouxe nesta edição o tema "Moldando marcas que permanecem" e premiou as empresas mais lembradas pelos consumidores cachoeirenses.





A dupla sertaneja Munhoz e Mariano foi a atração musical da noite. A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância de valorizar empresas e pessoas que investem na região.