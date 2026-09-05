Investimentos de quase R$ 1 bilhão impulsionam economia de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim vive um novo e promissor momento econômico.
Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apontam que a cidade reúne 41
projetos de investimentos anunciados, somando R$ 989,04 milhões
até 2029. Para acompanhar esse esse movimento, a "capital secreta do mundo" busca novas
frentes para se desenvolver.
Polo de referência no Sul do Espírito Santo, o município de 198.342
habitantes consolida-se pela força na indústria de rochas ornamentais e na
prestação de serviços. Porém, a economia da cidade vai muito além das pedras: saúde,
logística, tecnologia e construção civil estão entre os segmentos que planejam expansão.
Novos negócios aquecem também a geração de empregos e
fazem o dinheiro circular em toda a região. De acordo com o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), somente no mercado de trabalho formal, Cachoeiro
chegou ao fim de julho com mais de 49 mil vínculos, sendo que 1.034 foram criados nos sete primeiros meses do ano.
Para celebrar conquistas, a 25ª edição do Prêmio Gazeta
Empresarial Cachoeiro de Itapemirim, realizado na sexta-feira (4), reuniu empresários
e lideranças, que apontaram os novos planos para o futuro. O evento, que é
promovido pela Rede Gazeta, trouxe nesta edição o tema "Moldando marcas
que permanecem" e premiou as empresas mais lembradas pelos consumidores cachoeirenses.
A dupla sertaneja Munhoz e Mariano foi a atração musical da noite. A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a importância de valorizar empresas e pessoas que investem na região.
É um orgulho muito grande. Acompanhamos e contribuímos com essa comunicação, com o crescimento e posicionamento das empresas. O prêmio vem também para consolidar esse trabalho das marcas, que trazem uma trajetória de resiliência, de inovação, de mudanças. Por isso, merecem estar aqui neste palco. Muitas delas, há mais de 20 anos consecutivos conseguiram se manter relevantes, manter conexão com os consumidores. A Rede Gazeta fica feliz por essa contribuição
Maria Helena Vargas Diretora Regional da Rede Gazeta
O acesso ao crédito e a capacidade de financiar novos negócios ganham importância para sustentar a expansão da economia. O Sicoob Credirochas, presidido por Tales Pena Machado, aposta no modelo cooperativista para fortalecer a relação com empresários, empreendedores e contribuir para o desenvolvimento dos municípios onde atua. “A cooperativa é uma magia, porque todo mundo se sente um pouquinho dono. O associado tem uma cota, ele é dono. Esse pertencimento engaja mais”, afirma.
Além da oferta de crédito com condições competitivas, Machado conta que a cooperativa busca participar de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e à melhoria da infraestrutura regional. Entre as ações citadas por Tales está a articulação para viabilizar um projeto de nova ligação viária em Cachoeiro, que, segundo ele, poderá criar uma nova rota e contribuir para o crescimento da região.
Qualquer ação que tenha aqui no Estado ligada a empreendedorismo e desenvolvimento, a gente está sempre conectado, sempre tentando contribuir
Tales Pena Machado Presidente do Sicoob Credirochas
Em meio à perspectiva de novos investimentos, empresas da região também aceleram os planos para acompanhar o crescimento projetado. É o caso da Divan, que acaba de ampliar sua presença no segmento de móveis e eletrodomésticos, com a abertura de duas novas lojas e já prevê mais três unidades para o próximo ano.
Segundo Daniel Marum, diretor comercial, o movimento faz parte de uma estratégia de expansão que vem sendo estruturada pela empresa há anos.
Estamos num momento de pleno crescimento. Acabamos de abrir duas lojas no último mês, em Guaçuí e Anchieta. A Divan já vem em um plano há muito tempo, estruturando, trabalhando e crescendo internamente. No ano que vem, pretendemos abrir mais três lojas no Estado
Daniel Marum Diretor comercial da Divan
O crescimento econômico do Sul do Espírito Santo também abre espaço para a expansão de empresas que nasceram na cidade. Com sete supermercados na região e cerca de 400 colaboradores, o Frigolima está ampliando sua atuação para a Região Metropolitana.
Sucessora da empresa, Lamyla Silva Lima destaca que a expansão já começou com a aquisição de duas lojas em Vitória e Vila Velha.
Hoje temos sete lojas aqui na nossa região e 400 colaboradores em Cachoeiro, Itapemirim e Vargem Alta. E, estamos expandindo agora para Vitória e Vila Velha com duas casas de carnes que devem abrir em breve. Neste ano, completamos 31 anos e está sendo muito especial participar desse evento
Lamyla Silva Lima Sucessora Frigolima
Shopping Sul
Com quase duas décadas de atuação em Cachoeiro de Itapemirim, o Shopping Sul aposta na sua estrutura já consolidada para acompanhar a chegada de novos investimentos ao Sul. Segundo Juarez Marqueti, presidente do Conselho Administrativo da empresa, o empreendimento registra atualmente uma taxa de vacância de 2%, indicador que, segundo a administração, demonstra o nível de maturidade alcançado pelo centro de compras.
O Shopping Sul está muito preparado para esse crescimento. Já estamos partindo para 19 anos de história. O período de maturação já passou. Hoje, o shopping está muito estruturado, com um administrativo bem redondo e uma vacância muito pequena. Nossos clientes com certeza eles podem ir para o Shopping Sul e ter certeza que vão ter um atendimento muito bom
Juarez Marqueti Presidente do Conselho Administrativo do Shopping Sul
Diante desse cenário de expansão e da chegada de novas oportunidades, setores essenciais, como o de saúde, buscam se estruturar para absorver a nova demanda. Para o presidente do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), Winston Roberto, a expectativa é de um futuro promissor, impulsionado por articulações políticas e projetos de ampliação de serviços.
O presidente ressalta que o hospital faz um trabalho importante junto aos parlamentares para conseguir recursos públicos e expandir os atendimentos. Há projetos de ampliação nos planos, além da clínica de hemodiálise aberta recentemente, um investimento de R$ 7 milhões.
Temos um projeto de fazer um complexo hospitalar orçado em R$ 170 milhões. Serão três prédios. O primeiro prédio, de maternidade, está orçado em 60 milhões e nós já começamos a mexer, acredito que leve de quatro a cinco anos para ficar pronto
Winston Roberto Presidente do Hifa
A perspectiva de um novo ciclo econômico movimenta empresas ligadas à construção civil e ao setor de rochas. De olho no futuro, a Casa das Tintas vem reforçando sua estrutura para atender tanto ao mercado imobiliário quanto ao setor industrial, com investimentos em logística e ampliação do centro de distribuição.
Atualmente com quatro lojas em Cachoeiro, a empresa também tem ampliado a atuação junto às indústrias de beneficiamento de mármore e granito, especialmente em serviços de pintura industrial. Para Wellington Gama, diretor da Casa das Tintas, o cenário é de confiança, apesar dos desafios.
“O crescimento hoje é inevitável porque a gente já tem uma estrutura bem montada. Claro, há alguns limitadores, a economia de um modo geral, está um pouco instável. Mas temos a perseverança de usar esse desafio como o combustível para alcançar nossos objetivos e continuar expandido”, ressalta Gama.
A gente vê isso com muito bons olhos. A Casa das Tintas está preparada para atender a essa demanda, seja na área imobiliária ou seja na área industrial
Paulo Affonso Lamon Diretor da Casa das Tintas
Para acompanhar o ritmo da expansão urbana e industrial, a concessionária de água e esgoto BRK, se prepara para absorver o crescimento populacional. Segundo o diretor da BRK, Guilherme Pimentel, a prioridade é garantir que novos empreendimentos, loteamentos e polos industriais recebam suporte adequado de saneamento.
Estamos prontos para crescer com a cidade. Cachoeiro de Itapemirim hoje é um dos poucos municípios com quase 100% de água e esgoto coletados e tratados. Precisamos manter esses números que fazem Cachoeiro ser uma liderança no Espírito Santo e no Brasil. Novos investimentos também estão previstos. A previsão é de avançar com obras e contratar dentro da cadeia produtiva que já existe
Guilherme Pimentel Diretor da BRK
A expansão de Cachoeiro de Itapemirim como polo regional de saúde e serviços ganha um reforço estratégico nos próximos anos. A vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, destacou que a cooperativa médica monitora de perto o cenário econômico e já desenha planos para o futuro da infraestrutura de saúde no município.
Grillo resalta que a Unimed Capixaba sempre investiu em tecnologia para melhorar o atendimento. Com a nova adequação prevista e a expansão do hospital, a empresa espera oferecer um serviço ainda de mais qualidade.
Nós estamos já nos preparando, nós sabemos que tem um déficit de leito na nossa região e já estamos no planejamento da expansão do nosso hospital e a readequação dos nossos serviços. É ainda um projeto que vamos apresentar no próximo ano"
Grazielle Grillo Vice-presidente da Unimed Sul Capixaba