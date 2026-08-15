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Prêmio Gazeta Empresarial

Linhares atrai R$ 3,4 bi em investimentos e acelera economia do Norte do ES

Potência econômica do Litoral Norte capixaba, cidade consolida-se como uma das principais empregadoras do Espírito Santo ao criar, somente em 2026, mais de 2.500 postos de trabalho com carteira assinada

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 11:23

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

15 ago 2026 às 11:23
Imagem aérea de Linhares Felipe Reis/Secom/Divulgação

Linhares, no Norte do Espírito Santo, tem se consolidado cada vez mais como um dos principais polos econômicos do estado. Com mais de 180 mil habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade teve um saldo positivo de mais de mil empregos gerados em 2025, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2026, até junho, foram criados mais de 2.500 postos de trabalho com carteira assinada.


O Ìndice de Participação dos Municípios (IPM) provisório para 2027, divulgado nesta semana pelo governo capixaba, também revela como a atividade econômica linharense está aquecida. A unidade da federação subiu mais um degrau na divisão do bolo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tomando o quarto lugar que antes pertencia a Vila Velha.


A expectativa é de que novas oportunidades continuem surgindo e impulsionem o crescimento do município, que tem cerca de R$ 3,4 bilhões em investimentos anunciados para o período de 2024 a 2029, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves. Entre os setores com maior previsão de investimentos, estão a indústria, os de energia e de transportes.


Para evidenciar o potencial do líder na microrregião do Rio Doce e homenagear quem investe no desenvolvimento local, foi realizada a 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares, na noite de sexta-feira (14). Com o tema “Conexões que marcam”, o evento reuniu lideranças e empresários que apostam amplamente na expansão da cidade para atender às demandas, principalmente, do Litoral Norte. 

A diretora-regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, acredita que com o mercado em plena expansão e com um cenário ainda mais competitivo, é importante a valorização das empresas locais e a conexão delas com a região.

As empresas locais conseguem despertar um sentimento de pertencimento, de conexão, de orgulho regional nas pessoas. Então, isso traz uma vantagem competitiva muito grande

Maria Helena Vargas Diretora-regional da Rede Gazeta

Maria Helena Vargas, diretora-regional da Rede Gazeta Rede Gazeta
Supermercado Casagrande

Presente no comércio, um dos setores que mais geraram empregos na cidade em 2025, o Supermercado Casagrande está construindo uma nova unidade do bairro Canivete e um centro de distribuição no distrito de Bebedouro. A expectativa é de que com essa expansão, cerca de 200 novas vagas de emprego sejam geradas na cidade, de acordo com Eduardo Casagrande, diretor de marketing do Supermercado Casagrande. 

Com o novo centro de distribuição que estamos fazendo em Bebedouro, vamos aumentar o nosso parque logístico, melhorar a nossa capacidade de armazenagem logística e ampliar ainda mais o nosso desempenho

Carlos Eduardo Casagrande Diretor de marketing do Supermercado Casagrande

Carlos Eduardo Casagrande, diretor de marketing do Supermercado Casagrande Rede Gazeta
Cobra Engenharia

Visando ao crescimento populacional do município, a Cobra Engenharia tem como projeto principal para este ano a construção de 360 unidades habitacionais. Presente em Linhares desde 2014, a construtora já entregou aproximadamente dois mil imóveis residenciais por lá. 

Sempre vimos Linhares como uma das principais cidades do Espírito Santo em termos de crescimento. É onde escolhemos para crescer como empresa. Temos muito orgulhoso de estarmos aqui

Joacyr Meriguetti CEO da Cobra Engenharia

Joacyr Meriguetti, CEO da Cobra Engenharia Rede Gazeta
Sicoob

Para o diretor-executivo do Sicoob, Alair José Giuriato, as linhas de crédito são importantes para a realização de novos investimentos, pois contribuem para a geração de novos negócios e oportunidades, dando suporte às empresas. 

O empresário tem enxergado oportunidades e por isso vem fazendo investimentos. Muitos novos negócios têm vindo para a região, fazendo o desenvolvimento regional impactar na vida dos moradores

Alair José Giuriato Diretor-executivo do Sicoob

Alair José Giuriato, diretor-executivo do Sicoob Rede Gazeta
Kifrango

Pensando em modernização para o futuro, o diretor-superintendente da Kifrango, Elder Marin, disse que a empresa, presente no setor carne de aves e produtos avícolas, tem investido em modernização para a automatização de processos na fábrica, como o corte de aves, que poderá ser realizado por máquinas.

Hoje, já existem máquinas que cortam uma ave tão bem quanto o ser humano. Então, procuramos sempre trabalhar nesse processo para que possamos diminuir o esforço e deixar a mão de obra para o acabamento

Elder Marin Diretor-superintendente da Kifrango

Elder Marin, diretor-superintendente da Kifrango Rede Gazeta
Pianna Rural

Como parte do processo de modernização no campo, a Pianna Rural, empresa que atua na área de veículos agrícolas, tem trazido novas tecnologias para os produtores rurais de Linhares. Entre elas, estão os equipamentos que utilizam agricultura de precisão para ajudar o produtor a trabalhar com mais assertividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos.

O agro capixaba está avançando. Está cada vez mais conectado à tecnologia e à produtividade. E queremos seguir fazendo parte dessa evolução

Edinor Feu Gerente de produto da Pianna Rural

Edinor Feu, gerente de produto da Pianna Rural Rede Gazeta
Megalink

Em um cenário de evolução tecnológica e inovação, a Megalink oferece cobertura de internet para o município inteiro. Gilmar Delatorri, diretor comercial do negócio, explica que seguem buscando ampliar os serviços. A companhia está investindo para oferecer telefonia móvel já neste ano, e já trabalha com o serviço de "Casa inteligente" para residências de médio a grande porte e também para empresas. 

Linhares é uma cidade que naturalmente cresce e faz com que cresçamos junto com ela. Precisamos desenvolver produtos e negócios. Isso é o DNA da Megalink

Gilmar Delatorri Diretor-comercial da Megalink

Gilmar Delatorri, diretor-comercial da Megalink Rede Gazeta
Móveis Rimo

Presente em Linhares há 37 anos e destaque no setor moveleiro, a Móveis Rimo emprega mais de 400 pessoas na cidade e tem investido em melhorias na fábrica para atender às necessidades do mercado, afirma o diretor-executivo da empresa, Ramon Rigoni.

Recentemente, nós compramos algumas máquinas. Trocamos quatro empilhadeiras, além de mudar o telhado da nossa fábrica para ter um conforto térmico melhor para quem trabalha. Estamos sempre buscando a melhoria contínua

Ramon Rigoni Diretor-executivo da Móveis Rimo

Ramon Rigoni, diretor-executivo da Móveis Rimo Rede Gazeta
Cartão de Todos

Com a expansão econômica da cidade, cresce também a demanda por atendimentos médicos. O Cartão de Todos chegou em Linhares há 17 anos e busca ampliar sua equipe para alcançar todos os bairros da cidade. 

Estamos investindo na ampliação da nossa equipe para atender todos os bairros de Linhares, para melhorar nosso atendimento e expandir o número de usuários

Marlos Lopes Gestor do Cartão de Todos

Marlos Lopes, gestor do Cartão de Todos Rede Gazeta

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