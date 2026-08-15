Linhares atrai R$ 3,4 bi em investimentos e acelera economia do Norte do ES

Linhares, no Norte do Espírito Santo, tem se consolidado cada vez mais como um dos principais polos econômicos do estado. Com mais de 180 mil habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade teve um saldo positivo de mais de mil empregos gerados em 2025, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2026, até junho, foram criados mais de 2.500 postos de trabalho com carteira assinada.





O Ìndice de Participação dos Municípios (IPM) provisório para 2027, divulgado nesta semana pelo governo capixaba, também revela como a atividade econômica linharense está aquecida. A unidade da federação subiu mais um degrau na divisão do bolo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tomando o quarto lugar que antes pertencia a Vila Velha.





A expectativa é de que novas oportunidades continuem surgindo e impulsionem o crescimento do município, que tem cerca de R$ 3,4 bilhões em investimentos anunciados para o período de 2024 a 2029, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves. Entre os setores com maior previsão de investimentos, estão a indústria, os de energia e de transportes.





Para evidenciar o potencial do líder na microrregião do Rio Doce e homenagear quem investe no desenvolvimento local, foi realizada a 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares, na noite de sexta-feira (14). Com o tema “Conexões que marcam”, o evento reuniu lideranças e empresários que apostam amplamente na expansão da cidade para atender às demandas, principalmente, do Litoral Norte.