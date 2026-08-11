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Educação Ambiental

Caravana Biguá leva educação ambiental a mais de 400 alunos de Linhares

Projeto percorre escolas do município com contação de histórias, atividades lúdicas e ações voltadas à preservação do meio ambiente

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 13:56

Luisa Arêas

Luisa Arêas

Publicado em 

11 ago 2026 às 13:56
Escola Jerônimo Monteiro em Linhares, alcançando mais de 100 crianças levando muita diversão e sustentabilidade! Rede Gazeta

Mais de 400 alunos de escolas de Linhares vão participar, em agosto, das atividades da Caravana Biguá, iniciativa da Rede Gazeta voltada à educação ambiental. As primeiras ações foram realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jerônimo Monteiro, no dia 4 de agosto, e na Emef Auto Guimarães e Souza, no dia 6.


A programação inclui contação de histórias protagonizada pelo personagem Biguá, que aborda, de forma lúdica, temas relacionados à preservação da natureza e à responsabilidade individual na proteção do meio ambiente.


As crianças também participam da narrativa. Durante a atividade, elas pintam máscaras inspiradas em animais da Mata Atlântica e assumem o papel de personagens da história.

Outro momento da programação é dedicado à música. Ao som de violão, os estudantes aprendem uma canção produzida especialmente para a Caravana Biguá, com versos que incentivam o cuidado com o planeta e a preservação da natureza.


A proposta é estimular os alunos a levar o aprendizado para fora da escola e compartilhar práticas ambientais com familiares e outras pessoas da comunidade.


A programação conta ainda com uma gincana de perguntas sobre sustentabilidade. Ao fim da atividade, os participantes recebem o selo simbólico de “Guardião da Natureza”.

Os estudantes também recebem materiais para dar continuidade às atividades em casa, entre eles uma revista produzida em papel reciclado, com jogos e conteúdos educativos, um copo reutilizável, um kit de colorir sobre educação financeira, oferecido pelo Sicoob, e uma muda de árvore disponibilizada em parceria com o Viveiro Nova Floresta.


Segundo a analista de Marketing da Rede Gazeta, Paloma Thomaz, a iniciativa busca aproximar as crianças das discussões sobre preservação ambiental por meio de experiências práticas.


“É uma experiência divertida e cheia de descobertas para as crianças. Entendemos que, com as caravanas, investimos na formação das novas gerações, transformando o aprendizado em vivência. A proposta é que elas se tornem mais responsáveis e engajadas. Despertamos nelas a consciência de que cada atitude importa e isso gera impactos positivos para todos, porque elas também impulsionam os familiares a agir”, afirmou.


A Caravana Biguá integra as ações do Prêmio Biguá, que, em 2026, tem como tema “100% Presentes”.


Ao todo, quatro escolas de Linhares serão atendidas pela iniciativa. As próximas atividades estão previstas para 19 de agosto, no CMEIEFTI Boa Esperança, e 20 de agosto, na Emef Professora Eliana Corrêa Pinaff.

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