Caravana Biguá leva educação ambiental a mais de 400 alunos de Linhares

Mais de 400 alunos de escolas de Linhares vão participar, em agosto, das atividades da Caravana Biguá, iniciativa da Rede Gazeta voltada à educação ambiental. As primeiras ações foram realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jerônimo Monteiro, no dia 4 de agosto, e na Emef Auto Guimarães e Souza, no dia 6.





A programação inclui contação de histórias protagonizada pelo personagem Biguá, que aborda, de forma lúdica, temas relacionados à preservação da natureza e à responsabilidade individual na proteção do meio ambiente.





As crianças também participam da narrativa. Durante a atividade, elas pintam máscaras inspiradas em animais da Mata Atlântica e assumem o papel de personagens da história.

Outro momento da programação é dedicado à música. Ao som de violão, os estudantes aprendem uma canção produzida especialmente para a Caravana Biguá, com versos que incentivam o cuidado com o planeta e a preservação da natureza.





A proposta é estimular os alunos a levar o aprendizado para fora da escola e compartilhar práticas ambientais com familiares e outras pessoas da comunidade.





A programação conta ainda com uma gincana de perguntas sobre sustentabilidade. Ao fim da atividade, os participantes recebem o selo simbólico de “Guardião da Natureza”.