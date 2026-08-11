Filha pede ajuda para encontrar mãe desaparecida em Vila Velha

Uma mulher, identificada como Andréa Morais Costa, de 37 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (10), após ter sido vista pela última vez em casa, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
Segundo a filha dela, de 18 anos, e que preferiu não ter o nome divulgado, Andréa trabalha no setor de limpeza de um supermercado. Ela é natural do Maranhão e mora no Espírito Santo há 11 anos.
A Polícia Civil informou que investiga o desaparecimento.
Serviço
Disque-denúncia (181)
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Andréa pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Também é possível enviar informações pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.