Filha pede ajuda para encontrar mãe desaparecida em Vila Velha





Uma mulher, identificada como Andréa Morais Costa, de 37 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (10), após ter sido vista pela última vez em casa, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.





Segundo a filha dela, de 18 anos, e que preferiu não ter o nome divulgado, Andréa trabalha no setor de limpeza de um supermercado. Ela é natural do Maranhão e mora no Espírito Santo há 11 anos.





A Polícia Civil informou que investiga o desaparecimento.