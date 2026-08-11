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'Achei que a hora de voltar era agora', diz Sheron Menezzes sobre retorno às novelas da Globo

Atriz é a protagonista de 'Por Você', próxima novela das sete, que estreia no dia 17
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 17:41

Sheron Menezzes como Bela em 'Por Você'
Sheron Menezzes como Bela em 'Por Você' Fábio Rocha/Globo

Sheron Menezzes foi uma das primeiras do elenco a chegar naquele dia. Cumprimentou toda a equipe e começou a gravar as primeiras cenas do dia como Bela, a mocinha de "Por Você", a próxima novela das sete da Globo, que estreia no dia 17.


Era uma sequência com Renata Sorrah e Alinne Moraes, respectivamente a diretora do hospital onde Bela trabalha e sua filha com ares de vilã. Entre uma tomada e outra, Sheron brincou com o fato de sua personagem ter feito um parto sem ajuda e sem anestesia. "A Bela é foda, fez tudo sem você, Alinne", disse, levando a equipe aos risos durante o ensaio.

A atriz está de volta às novelas, após o sucesso que fez como a mocinha Sol, do sucesso "Vai na Fé" (2023), que deu um novo fôlego à faixa. "Achei que a hora de voltar era agora em um projeto que sempre esteve no meu radar, antes mesmo dele ser uma novela, como é agora", disse em conversa com a coluna.


Os autores Dino Cantelli e Juliana Peres confirmam isso. "A Sheron foi o primeiro nome com que a gente quis trabalhar. Teve outras possibilidades, todo mundo sabe, mas a Sheron a gente não abria mão de nenhuma forma", revela Cantelli. "Ela tem um carisma que a personagem pede, e todo mundo queria ela de volta após 'Vai na Fé'", completa Juliana.


Não que Sheron estivesse parada. Ela se testou em outros papéis, como na série "Juntas e Separadas". Mas a saga de Bela, uma obstetra que vira mãe dos quatro filhos da melhor amiga, também lhe chamou a atenção.


"Esse projeto começou a ser desenvolvido como série, depois como uma novela das seis e virou uma novela das sete. Quando li, achei um argumento muito bárbaro, com potencial. Queria fazer a Bela até pelo que acredito hoje em dia", comenta.


Mãe de Benjamin, de 8 anos, ela admite que o menino representou uma transformação na sua vida. "A maternidade é a virada na vida de toda a mulher que escolhe ser mãe ou vira mãe por acaso, como a Bela. E isso é uma mudança imensa na vida", avalia. "Na minha foi assim."


Para se preparar e entender o que falava como médica, Sheron Menezzes pediu ajuda para amigas e até para sua obstetra. "São termos muito técnicos e é uma rotina muito puxada. Quando fui acompanhar no hospital, vi cinco partos e foi muito emocionante", conta.


Mas, ao contrário da personagem, a atriz não quer viver só de trabalho. "Vou malhar, liberem a atriz, por favor?", pede ao fim das filmagens do dia, aos risos.

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