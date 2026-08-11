7 formas de prevenir a perda muscular antes dos 50 anos

Para o docente, investir em exercícios de resistência é a estratégia com maior respaldo científico para prevenir e reduzir a perda de massa muscular ligada à idade. Ele destaca ainda que a menor quantidade de músculos relacionada à idade não é apenas uma questão estética. “Músculos mais fracos significam equilíbrio comprometido e risco de quedas, perda de independência e, segundo pesquisas, um aumento significativo no risco de mortalidade”, aponta.